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Российская авиакомпания iFly приостановила полеты в Узбекистан

Российская авиакомпания iFly приостановила полеты в Узбекистан - РИА Новости, 06.03.2022

Российская авиакомпания iFly приостановила полеты в Узбекистан

Российская авиакомпания iFly с 5 марта приостановила приостановила полеты в Узбекистан, сообщает в воскресенье агентство "Узавиация". РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T09:21

2022-03-06T09:21

2022-03-06T09:21

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ТАШКЕНТ, 6 мар – РИА Новости. Российская авиакомпания iFly с 5 марта приостановила приостановила полеты в Узбекистан, сообщает в воскресенье агентство "Узавиация".Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 апреля 2021 года. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и российских авиакомпаний, между двумя странами также осуществляются чартерные рейсы."Авиакомпания iFly предоставила официальную информацию в авиационную администрацию Республики Узбекистана о том, что, начиная с 5 марта 2022 года приостанавливает все запланированные рейсы по всем направлениям в Республику Узбекистан на неопределенный срок", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.В агентстве уточнили, что пассажирам отмененных рейсов для возврата денег или повторного бронированием билетов на другой период времени, рекомендуется обращаться в авиакассы, где были приобретены данные билеты.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ранее зарубежные рейсы уже приостановили "Аэрофлот", S7, Smartavia и "Победа", Nordwind, Pegas Fly и Azur Air.По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании - 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекистанскими и российскими городами после локдауна выросло до 22 в неделю.

https://ria.ru/20220306/oteli-1776803374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, экономика, россия, узбекистан, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)