https://ria.ru/20220306/gretsiya-1776938519.html

Захарова обвинила Грецию в разрушении связей с Россией

Захарова обвинила Грецию в разрушении связей с Россией - РИА Новости, 06.03.2022

Захарова обвинила Грецию в разрушении связей с Россией

Россия обратила внимание на развернутую в Греции беспрецедентную кампанию по дискредитации политики России, Афины умышленно разрушают двусторонние связи с... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:55

2022-03-06T16:55

2022-03-06T16:56

в мире

россия

греция

луганская народная республика

вооруженные силы рф

евросоюз

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия обратила внимание на развернутую в Греции беспрецедентную кампанию по дискредитации политики России, Афины умышленно разрушают двусторонние связи с Москвой ради сомнительных целей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обратили внимание на развернутую в Греции беспрецедентную кампанию по дискредитации политики России. Высшие официальные лица в Афинах позволяют себе грубые обвинения в адрес нашей страны и ее руководства, буквально соревнуются в этом со своими единомышленниками", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.По словам Захаровой, Евросоюз предпочел молчаливо наблюдать за истреблением мирного населения Донбасса, стал соучастником многолетнего геноцида жителей украинского Юго-Востока, а теперь Европа, включая Грецию, окончательно записалась в адвокаты киевского режима, а раскручиваемая властями русофобская истерия достигла точки кипения."В жертву коллективным западным планам – навредить России любой ценой – принесен здравый смысл. Умышленно разрушаются двусторонние связи, и российско-греческие отношения, к сожалению, здесь не исключение. Афины активно поддерживают санкционный режим ЕС.... В сущности, ради невнятных и сомнительных целей руководство Греции готово обнулить то самое совместное историческое достояние, которое буквально вчера называло своим естественным преимуществом в сотрудничестве с Россией", - отметила официальный представитель МИД РФ.Она подчеркнула, что время все расставит по местам, покажет, кто был прав, а кто в критический момент проявил недальновидность, сделал неверный выбор. "Верим, что вековые узы, связывающие народы России и Греции, выдержат и эти испытания", - добавила Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/sputnik-1776662489.html

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776492594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, греция, луганская народная республика, вооруженные силы рф, евросоюз, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)