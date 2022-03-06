20:46 06.03.2022 (обновлено: 20:54 06.03.2022)
ВСУ произвели обстрел Горловки ракетой "Точка-У"
Мэр Горловки Приходько заявил, что ВСУ произвели обстрел города ракетой "Точка-У"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший от обстрелов ВСУ
Жилой дом в Горловке, пострадавший от обстрелов ВСУ
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска произвели обстрел Горловки в ДНР ракетой, выпущенной из тактического ракетного комплекса "Точка-У", заявил мэр города Иван Приходько.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.