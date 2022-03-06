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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/gorlovka-1776916460.html
Мэр Горловки рассказал об обстрелах со стороны ВСУ
Мэр Горловки рассказал об обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.03.2022
Мэр Горловки рассказал об обстрелах со стороны ВСУ
За две последние недели лишь два обстрела Горловки со стороны украинских военных были не по жилым объектам, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:59
2022-03-06T14:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. За две последние недели лишь два обстрела Горловки со стороны украинских военных были не по жилым объектам, заявил мэр города Иван Приходько."За все две недели практически прошедших один раз они попали в расположение подразделений. Все остальные обстрелы были по жилым массивам… Это все спальные районы",- сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Что касается эвакуации. Мы наверное на послезавтра будем объявлять очередной конвой в Российскую Федерацию. Сейчас как раз сидим, обсуждаем по согласованию с МЧС, сейчас Россия готова принимать, готова размещать людей", - сказал Приходько в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, ведется обсуждение, сколько людей запишутся для эвакуации и сколько потребуется для этого автобусов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/ranenye-1776859871.html
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в мире, горловка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:59 06.03.2022 (обновлено: 14:05 06.03.2022)
 
Мэр Горловки рассказал об обстрелах со стороны ВСУ

Мэр Горловки: практически все обстрелы со стороны ВСУ за две недели были по жилым объектам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. За две последние недели лишь два обстрела Горловки со стороны украинских военных были не по жилым объектам, заявил мэр города Иван Приходько.
"За все две недели практически прошедших один раз они попали в расположение подразделений. Все остальные обстрелы были по жилым массивам… Это все спальные районы",- сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 23:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пять жителей Горловки ранены при обстрелах со стороны ВСУ
"Что касается эвакуации. Мы наверное на послезавтра будем объявлять очередной конвой в Российскую Федерацию. Сейчас как раз сидим, обсуждаем по согласованию с МЧС, сейчас Россия готова принимать, готова размещать людей", - сказал Приходько в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, ведется обсуждение, сколько людей запишутся для эвакуации и сколько потребуется для этого автобусов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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