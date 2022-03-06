https://ria.ru/20220306/gorlovka-1776916460.html

Мэр Горловки рассказал об обстрелах со стороны ВСУ

Мэр Горловки рассказал об обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.03.2022

Мэр Горловки рассказал об обстрелах со стороны ВСУ

За две последние недели лишь два обстрела Горловки со стороны украинских военных были не по жилым объектам, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:59

2022-03-06T13:59

2022-03-06T14:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. За две последние недели лишь два обстрела Горловки со стороны украинских военных были не по жилым объектам, заявил мэр города Иван Приходько."За все две недели практически прошедших один раз они попали в расположение подразделений. Все остальные обстрелы были по жилым массивам… Это все спальные районы",- сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Что касается эвакуации. Мы наверное на послезавтра будем объявлять очередной конвой в Российскую Федерацию. Сейчас как раз сидим, обсуждаем по согласованию с МЧС, сейчас Россия готова принимать, готова размещать людей", - сказал Приходько в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, ведется обсуждение, сколько людей запишутся для эвакуации и сколько потребуется для этого автобусов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ranenye-1776859871.html

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горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)