https://ria.ru/20220306/gaz-1776904251.html

В "Газпроме" рассказали о транзите газа через Украину

В "Газпроме" рассказали о транзите газа через Украину - РИА Новости, 06.03.2022

В "Газпроме" рассказали о транзите газа через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 6 марта, сообщила компания. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:04

2022-03-06T12:04

2022-03-06T12:08

экономика

украина

газпром

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 6 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 6 марта", — говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220305/gaz-1776661315.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, газпром