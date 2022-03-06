https://ria.ru/20220306/fond-1776911029.html

США хотят создать фонд для помощи Украине и беженцам, сообщил Блинкен

США хотят создать фонд для помощи Украине и беженцам, сообщил Блинкен - РИА Новости, 06.03.2022

США хотят создать фонд для помощи Украине и беженцам, сообщил Блинкен

Президент США Джо Байден хочет создать фонд на 2,5 миллиарда долларов для помощи Украине и странам, принимающим беженцев, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:11

2022-03-06T13:11

2022-03-06T13:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

энтони блинкен

украина

молдавия

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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет создать фонд на 2,5 миллиарда долларов для помощи Украине и странам, принимающим беженцев, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе."Война спровоцировала гуманитарный кризис, Молдавия заслуживает признательности мирового сообщества за прием беженцев. США окажут помощь Молдавии, администрация Байдена попросила утвердить экстренный фонд в 2,5 миллиарда долларов для Украины и стран, которые помогают беженцам", - заявил Блинкен.По его словам, мировое сообщество сплотилось, чтобы помочь украинским беженцам, но основная нагрузка ложится на плечи стран, граничащих с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/bezhentsy-1776913162.html

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

сша

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, энтони блинкен, украина, молдавия