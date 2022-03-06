https://ria.ru/20220306/fond-1776911029.html
США хотят создать фонд для помощи Украине и беженцам, сообщил Блинкен
США хотят создать фонд для помощи Украине и беженцам, сообщил Блинкен - РИА Новости, 06.03.2022
США хотят создать фонд для помощи Украине и беженцам, сообщил Блинкен
Президент США Джо Байден хочет создать фонд на 2,5 миллиарда долларов для помощи Украине и странам, принимающим беженцев, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:11
2022-03-06T13:11
2022-03-06T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
энтони блинкен
украина
молдавия
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет создать фонд на 2,5 миллиарда долларов для помощи Украине и странам, принимающим беженцев, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе."Война спровоцировала гуманитарный кризис, Молдавия заслуживает признательности мирового сообщества за прием беженцев. США окажут помощь Молдавии, администрация Байдена попросила утвердить экстренный фонд в 2,5 миллиарда долларов для Украины и стран, которые помогают беженцам", - заявил Блинкен.По его словам, мировое сообщество сплотилось, чтобы помочь украинским беженцам, но основная нагрузка ложится на плечи стран, граничащих с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, энтони блинкен, украина, молдавия
13:11 06.03.2022 (обновлено: 13:48 06.03.2022)
США хотят создать фонд для помощи Украине и беженцам, сообщил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: США хотят создать фонд для помощи Украине и беженцам
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет создать фонд на 2,5 миллиарда долларов для помощи Украине и странам, принимающим беженцев, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе.
"Война спровоцировала гуманитарный кризис, Молдавия
заслуживает признательности мирового сообщества за прием беженцев. США
окажут помощь Молдавии, администрация Байдена попросила утвердить экстренный фонд в 2,5 миллиарда долларов для Украины
и стран, которые помогают беженцам", - заявил Блинкен.
По его словам, мировое сообщество сплотилось, чтобы помочь украинским беженцам, но основная нагрузка ложится на плечи стран, граничащих с Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.