https://ria.ru/20220306/evrosovet-1776910549.html

Глава Евросовета заявил, что ЕС не находится в состоянии войны с Россией

Глава Евросовета заявил, что ЕС не находится в состоянии войны с Россией - РИА Новости, 06.03.2022

Глава Евросовета заявил, что ЕС не находится в состоянии войны с Россией

Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз не находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине, сохраняет открытыми все... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:05

2022-03-06T13:05

2022-03-06T13:05

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз не находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине, сохраняет открытыми все каналы связи с Москвой."Европейский союз определённо не находится в состоянии войны с Россией", - сказал Мишель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.При этом, по его словам, ЕС "на всех уровнях" поддерживает дружественную Украину. "С Россией, несмотря на известную трагическую ситуацию, мы сохраняем открытыми все каналы связи", - пояснил Мишель, отметив, что общение с Россией носит сложный, хрупкий и разочаровывающий характер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/blokirovka-1776557596.html

https://ria.ru/20220306/armeniya-1776909893.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр