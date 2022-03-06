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Глава Евросовета заявил, что ЕС не находится в состоянии войны с Россией
Глава Евросовета заявил, что ЕС не находится в состоянии войны с Россией - РИА Новости, 06.03.2022
Глава Евросовета заявил, что ЕС не находится в состоянии войны с Россией
Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз не находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине, сохраняет открытыми все... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:05
2022-03-06T13:05
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз не находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине, сохраняет открытыми все каналы связи с Москвой."Европейский союз определённо не находится в состоянии войны с Россией", - сказал Мишель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.При этом, по его словам, ЕС "на всех уровнях" поддерживает дружественную Украину. "С Россией, несмотря на известную трагическую ситуацию, мы сохраняем открытыми все каналы связи", - пояснил Мишель, отметив, что общение с Россией носит сложный, хрупкий и разочаровывающий характер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/blokirovka-1776557596.html
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
13:05 06.03.2022
 
Глава Евросовета заявил, что ЕС не находится в состоянии войны с Россией

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз не находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине, сохраняет открытыми все каналы связи с Москвой.
"Европейский союз определённо не находится в состоянии войны с Россией", - сказал Мишель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.
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При этом, по его словам, ЕС "на всех уровнях" поддерживает дружественную Украину. "С Россией, несмотря на известную трагическую ситуацию, мы сохраняем открытыми все каналы связи", - пояснил Мишель, отметив, что общение с Россией носит сложный, хрупкий и разочаровывающий характер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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