https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776897249.html
Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники
Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники - РИА Новости, 06.03.2022
Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники
Правительство РФ выделило 12 миллиардов рублей на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:02
2022-03-06T11:02
2022-03-06T11:02
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило 12 миллиардов рублей на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе кабмина."На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в преддверии посевной кампании.
https://ria.ru/20220305/biznes-1776772273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин
Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники
Правительство выделило 12 миллиардов рублей на поддержку льготного лизинга сельхозтехники