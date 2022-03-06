https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776897249.html

Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники

Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники - РИА Новости, 06.03.2022

Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники

Правительство РФ выделило 12 миллиардов рублей на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:02

2022-03-06T11:02

2022-03-06T11:02

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило 12 миллиардов рублей на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе кабмина."На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в преддверии посевной кампании.

https://ria.ru/20220305/biznes-1776772273.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин