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Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники
Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники - РИА Новости, 06.03.2022
Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники
Правительство РФ выделило 12 миллиардов рублей на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:02
2022-03-06T11:02
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило 12 миллиардов рублей на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе кабмина."На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в преддверии посевной кампании.
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экономика, михаил мишустин
11:02 06.03.2022
 
Правительство выделило средства на льготный лизинг сельхозтехники

Правительство выделило 12 миллиардов рублей на поддержку льготного лизинга сельхозтехники

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка кормовых культур для приготовления сенажа на полях
Уборка кормовых культур для приготовления сенажа на полях - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка кормовых культур для приготовления сенажа на полях. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило 12 миллиардов рублей на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в преддверии посевной кампании.
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