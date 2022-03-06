https://ria.ru/20220306/egipet-1776903784.html

"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта

"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта - РИА Новости, 06.03.2022

"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта

Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает полеты в Египет с 6 марта до конца мая, сообщает перевозчик. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:55

2022-03-06T11:55

2022-03-06T12:08

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уральские авиалинии

египет

шарм-эш-шейх

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает полеты в Египет с 6 марта до конца мая, сообщает перевозчик."Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает выполнение рейсов из Египта и в Египет с сегодняшнего дня, 6 марта, до конца мая 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее источники, знакомые с ситуацией, сказали РИА Новости, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Перевозчик эту информацию не комментирует.

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

египет

шарм-эш-шейх

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Влада Копылова

новости - туризм, уральские авиалинии, египет, шарм-эш-шейх