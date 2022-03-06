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Туризм
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"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта
"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта - РИА Новости, 06.03.2022
"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта
Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает полеты в Египет с 6 марта до конца мая, сообщает перевозчик. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:55
2022-03-06T12:08
туризм
новости - туризм
уральские авиалинии
египет
шарм-эш-шейх
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает полеты в Египет с 6 марта до конца мая, сообщает перевозчик."Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает выполнение рейсов из Египта и в Египет с сегодняшнего дня, 6 марта, до конца мая 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее источники, знакомые с ситуацией, сказали РИА Новости, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Перевозчик эту информацию не комментирует.
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html
египет
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новости - туризм, уральские авиалинии, египет, шарм-эш-шейх
11:55 06.03.2022 (обновлено: 12:08 06.03.2022)
 
"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта

"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта до конца мая

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает полеты в Египет с 6 марта до конца мая, сообщает перевозчик.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает выполнение рейсов из Египта и в Египет с сегодняшнего дня, 6 марта, до конца мая 2022 года", - говорится в сообщении.
Ранее источники, знакомые с ситуацией, сказали РИА Новости, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Перевозчик эту информацию не комментирует.
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