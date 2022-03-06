https://ria.ru/20220306/egipet-1776903784.html
"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта
"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта - РИА Новости, 06.03.2022
"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта
Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает полеты в Египет с 6 марта до конца мая, сообщает перевозчик. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:55
2022-03-06T11:55
2022-03-06T12:08
туризм
новости - туризм
уральские авиалинии
египет
шарм-эш-шейх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/47/1560074759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b263542260eae915780995dde66c8926.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает полеты в Египет с 6 марта до конца мая, сообщает перевозчик."Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает выполнение рейсов из Египта и в Египет с сегодняшнего дня, 6 марта, до конца мая 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее источники, знакомые с ситуацией, сказали РИА Новости, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. Перевозчик эту информацию не комментирует.
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html
египет
шарм-эш-шейх
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/47/1560074759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c743aea27c34f8a03353b80cf98bbc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, уральские авиалинии, египет, шарм-эш-шейх
11:55 06.03.2022 (обновлено: 12:08 06.03.2022)
"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта
"Уральские авиалинии" прекращают полеты в Египет с 6 марта до конца мая