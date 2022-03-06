https://ria.ru/20220306/effektivnost-1776875287.html
Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона"
Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона" - РИА Новости, 06.03.2022
Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона"
Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T06:12
2022-03-06T06:12
2022-03-06T06:13
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и в отношении "стелс-омикрона" (ВА.2), заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.Подштамм "омикрона" BA.2, или "стелс-омикрон", был выявлен в Алжире в январе. Он отличается еще большей заразностью, чем первоначальный "омикрон".Центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".В конце февраля руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал РИА Новости, что доля варианта "омикрона" ВА.2 в России медленно растет, на нее приходится 7,4% от всех выявленных случаев "омикрона".
https://ria.ru/20220305/omikron-1776634845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:12 06.03.2022 (обновлено: 06:13 06.03.2022)
Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона"
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: "коктейль из антител" эффективен против "стелс-омикрона"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и в отношении "стелс-омикрона" (ВА.2), заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.
"Мы проверили препарат, как он работает против варианта ВА.2. Он работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и "стелс-вариант". Это очень хороший ценный препарат", - сказал Гинцбург.
Подштамм "омикрона" BA.2, или "стелс-омикрон", был выявлен в Алжире в январе. Он отличается еще большей заразностью, чем первоначальный "омикрон".
Центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа
. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов
заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.
Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".
В конце февраля руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов
рассказал РИА Новости, что доля варианта "омикрона" ВА.2 в России
медленно растет, на нее приходится 7,4% от всех выявленных случаев "омикрона".