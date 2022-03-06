https://ria.ru/20220306/effektivnost-1776875287.html

Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона"

Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона" - РИА Новости, 06.03.2022

Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона"

Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T06:12

2022-03-06T06:12

2022-03-06T06:13

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, над которым работают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективен и в отношении "стелс-омикрона" (ВА.2), заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.Подштамм "омикрона" BA.2, или "стелс-омикрон", был выявлен в Алжире в январе. Он отличается еще большей заразностью, чем первоначальный "омикрон".Центр Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител - это аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. В конце ноября замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявлял, что препарат находится в высокой степени готовности, эксперименты на животных показали, что он обеспечивает защиту на 100%.Гинцбург сообщал РИА Новости, что препарат на основе моноклональных антител эффективен и против штамма "омикрон".В конце февраля руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал РИА Новости, что доля варианта "омикрона" ВА.2 в России медленно растет, на нее приходится 7,4% от всех выявленных случаев "омикрона".

https://ria.ru/20220305/omikron-1776634845.html

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Максим Горбачев

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