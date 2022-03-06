https://ria.ru/20220306/dtp-1776937084.html

В Москве перевернулся автозак с задержанными

В Москве перевернулся автозак с задержанными - РИА Новости, 06.03.2022

В Москве перевернулся автозак с задержанными

Девять человек пострадали в результате ДТП в центре столицы, при котором перевернулся автозак с задержанными на незаконной акции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:39

2022-03-06T16:39

2022-03-06T19:34

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате ДТП в центре столицы, при котором перевернулся автозак с задержанными на незаконной акции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.По данным полиции, авария с участием автобуса ГУ МВД, который двигался с сиреной и маяками, произошла около 15:10 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический Вал."На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых пять сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане", — сказали в ведомстве.В пресс-службе отметили, что автобус ехал с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Сейчас на месте работают правоохранители."По предварительным данным, девять участников ДТП получили легкие ушибы: три сотрудника полиции и шесть граждан. Все осмотрены медицинскими работниками", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210421/dtp-1729356953.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва