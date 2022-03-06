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В Москве перевернулся автозак с задержанными
В Москве перевернулся автозак с задержанными - РИА Новости, 06.03.2022
В Москве перевернулся автозак с задержанными
Девять человек пострадали в результате ДТП в центре столицы, при котором перевернулся автозак с задержанными на незаконной акции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:39
2022-03-06T19:34
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате ДТП в центре столицы, при котором перевернулся автозак с задержанными на незаконной акции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.По данным полиции, авария с участием автобуса ГУ МВД, который двигался с сиреной и маяками, произошла около 15:10 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический Вал."На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых пять сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане", — сказали в ведомстве.В пресс-службе отметили, что автобус ехал с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Сейчас на месте работают правоохранители."По предварительным данным, девять участников ДТП получили легкие ушибы: три сотрудника полиции и шесть граждан. Все осмотрены медицинскими работниками", — сказали в ведомстве.
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происшествия, москва
16:39 06.03.2022 (обновлено: 19:34 06.03.2022)
 
В Москве перевернулся автозак с задержанными

В Москве перевернулся автозак с задержанными, девять человек получили ушибы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции около автозака
Сотрудники полиции около автозака - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники полиции около автозака. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате ДТП в центре столицы, при котором перевернулся автозак с задержанными на незаконной акции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
По данным полиции, авария с участием автобуса ГУ МВД, который двигался с сиреной и маяками, произошла около 15:10 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический Вал.
"На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых пять сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане", — сказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что автобус ехал с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Сейчас на месте работают правоохранители.
"По предварительным данным, девять участников ДТП получили легкие ушибы: три сотрудника полиции и шесть граждан. Все осмотрены медицинскими работниками", — сказали в ведомстве.
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