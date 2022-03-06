https://ria.ru/20220306/donetsk-1776934750.html

В Донецке здание детской больницы повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ

В Донецке здание детской больницы повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.03.2022

В Донецке здание детской больницы повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ

Здание детской больницы на северной окраине Донецка получило повреждения из-за обстрела, пострадавших нет, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:23

2022-03-06T16:23

2022-03-06T16:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Здание детской больницы на северной окраине Донецка получило повреждения из-за обстрела, пострадавших нет, сообщила Народная милиция ДНР."В результате очередного обстрела повреждения получила городская детская больница в Киевском районе Донецка по адресу: Киевский проспект, 61. У больницы и домов, расположенных рядом с местом падения снаряда, выбило стекла. О силе разрыва можно судить по разбросу кусков земли и деревьев. Снаряды упали вдоль улицы рядом с домами, а также непосредственно в здание больницы, но никто не пострадал", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776906774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф