16:23 06.03.2022 (обновлено: 16:33 06.03.2022)
В Донецке здание детской больницы повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ
ДНР: в Донецке здание детской больницы повреждено при обстреле со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улице в Киевском районе Донецка у дома, поврежденного в результате обстрела
На улице в Киевском районе Донецка у дома, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Здание детской больницы на северной окраине Донецка получило повреждения из-за обстрела, пострадавших нет, сообщила Народная милиция ДНР.
"В результате очередного обстрела повреждения получила городская детская больница в Киевском районе Донецка по адресу: Киевский проспект, 61. У больницы и домов, расположенных рядом с местом падения снаряда, выбило стекла. О силе разрыва можно судить по разбросу кусков земли и деревьев. Снаряды упали вдоль улицы рядом с домами, а также непосредственно в здание больницы, но никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.