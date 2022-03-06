https://ria.ru/20220306/donetsk-1776927058.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад - РИА Новости, 06.03.2022

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад

В Киевском районе Донецка в ходе обстрела со стороны украинских военных зафиксировано прямое попадание в детский сад, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:21

2022-03-06T15:21

2022-03-06T15:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В Киевском районе Донецка в ходе обстрела со стороны украинских военных зафиксировано прямое попадание в детский сад, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.зафиксировано прямое попадание в детский сад № 392, расположенный по адресу: ул. Аристова, 11.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/donetsk-1776914716.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире