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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donetsk-1776927058.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад - РИА Новости, 06.03.2022
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад
В Киевском районе Донецка в ходе обстрела со стороны украинских военных зафиксировано прямое попадание в детский сад, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:21
2022-03-06T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В Киевском районе Донецка в ходе обстрела со стороны украинских военных зафиксировано прямое попадание в детский сад, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.зафиксировано прямое попадание в детский сад № 392, расположенный по адресу: ул. Аристова, 11.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире
15:21 06.03.2022 (обновлено: 15:58 06.03.2022)
 
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали прямое попадание в детский сад

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны ДНР тушат возгорание в жилом доме на улице Парковская в Донецке, разрушенном в результате обстрела
Сотрудники пожарной охраны ДНР тушат возгорание в жилом доме на улице Парковская в Донецке, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной охраны ДНР тушат возгорание в жилом доме на улице Парковская в Донецке, разрушенном в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В Киевском районе Донецка в ходе обстрела со стороны украинских военных зафиксировано прямое попадание в детский сад, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
зафиксировано прямое попадание в детский сад № 392, расположенный по адресу: ул. Аристова, 11.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 13:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке завершилась эвакуация мирных жителей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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