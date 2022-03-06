https://ria.ru/20220306/donetsk-1776927058.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад - РИА Новости, 06.03.2022
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад
В Киевском районе Донецка в ходе обстрела со стороны украинских военных зафиксировано прямое попадание в детский сад, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:21
2022-03-06T15:21
2022-03-06T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В Киевском районе Донецка в ходе обстрела со стороны украинских военных зафиксировано прямое попадание в детский сад, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.зафиксировано прямое попадание в детский сад № 392, расположенный по адресу: ул. Аристова, 11.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире
15:21 06.03.2022 (обновлено: 15:58 06.03.2022)
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали попадание в детский сад
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ зафиксировали прямое попадание в детский сад