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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donetsk-1776914716.html
В Донецке завершилась эвакуация мирных жителей
В Донецке завершилась эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 06.03.2022
В Донецке завершилась эвакуация мирных жителей
Эвакуация жителей из Донецка была официально прекращена, но люди из-за обстрелов стараются перемещаться вглубь города, сказал представитель Народной милиции... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:40
2022-03-06T13:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
эдуард басурин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эвакуация жителей из Донецка была официально прекращена, но люди из-за обстрелов стараются перемещаться вглубь города, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Эвакуация официально... ее прекратили. Но люди, которые проживают в районе Петровский, Кировский, Киевский, Куйбашевский, они стараются сейчас перемещаться или в центр, или в глубину (города)", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24"Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776898912.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, эдуард басурин
13:40 06.03.2022
 
В Донецке завершилась эвакуация мирных жителей

Представитель ДНР Басурин: в Донецке завершилась эвакуация мирных жителей

© AP PhotoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эвакуация жителей из Донецка была официально прекращена, но люди из-за обстрелов стараются перемещаться вглубь города, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Эвакуация официально... ее прекратили. Но люди, которые проживают в районе Петровский, Кировский, Киевский, Куйбашевский, они стараются сейчас перемещаться или в центр, или в глубину (города)", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 11:13
Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию по гумкоридору
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЭдуард Басурин
 
 
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