https://ria.ru/20220306/donetsk-1776914716.html

В Донецке завершилась эвакуация мирных жителей

В Донецке завершилась эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 06.03.2022

В Донецке завершилась эвакуация мирных жителей

Эвакуация жителей из Донецка была официально прекращена, но люди из-за обстрелов стараются перемещаться вглубь города, сказал представитель Народной милиции... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:40

2022-03-06T13:40

2022-03-06T13:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

эдуард басурин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эвакуация жителей из Донецка была официально прекращена, но люди из-за обстрелов стараются перемещаться вглубь города, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Эвакуация официально... ее прекратили. Но люди, которые проживают в районе Петровский, Кировский, Киевский, Куйбашевский, они стараются сейчас перемещаться или в центр, или в глубину (города)", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24"Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/mariupol-1776898912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина, эдуард басурин