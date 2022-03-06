https://ria.ru/20220306/donetsk-1776908259.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебило газопровод
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебило газопровод - РИА Новости, 06.03.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебило газопровод
Газопровод перебило в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии, местные жители боятся возгорания, поскольку обстрел продолжается и... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:41
2022-03-06T12:41
2022-03-06T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Газопровод перебило в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии, местные жители боятся возгорания, поскольку обстрел продолжается и снаряды могут упасть рядом, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, это произошло на улице Собинова в Киевском районе – газопровод перебило прямым попаданием снаряда. Газ под большим давлением выходит из трубы, стоит очень сильный запах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подробности с места обстрела в Донецке, где перебило газопровод
Корреспондент РИА Новости сообщает подробности с места обстрела в Донецке, где перебило газопровод
2022-03-06T12:41
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Жители Донецкой области об обстрелах и прорыве газопровода
Газопровод перебило в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии, местные жители боятся возгорания, поскольку обстрел продолжается и снаряды могут упасть рядом
2022-03-06T12:41
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
12:41 06.03.2022 (обновлено: 15:20 06.03.2022)
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебило газопровод
В Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ перебило газопровод