https://ria.ru/20220306/donetsk-1776908259.html

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебило газопровод

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебило газопровод - РИА Новости, 06.03.2022

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебило газопровод

Газопровод перебило в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии, местные жители боятся возгорания, поскольку обстрел продолжается и... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:41

2022-03-06T12:41

2022-03-06T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776926025_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e5a17af5a68065bbfbb695688af8b2b.jpg

ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Газопровод перебило в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии, местные жители боятся возгорания, поскольку обстрел продолжается и снаряды могут упасть рядом, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, это произошло на улице Собинова в Киевском районе – газопровод перебило прямым попаданием снаряда. Газ под большим давлением выходит из трубы, стоит очень сильный запах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/donetsk-1776907129.html

https://ria.ru/20220306/dnr-1776893267.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подробности с места обстрела в Донецке, где перебило газопровод Корреспондент РИА Новости сообщает подробности с места обстрела в Донецке, где перебило газопровод 2022-03-06T12:41 true PT0M25S

Жители Донецкой области об обстрелах и прорыве газопровода Газопровод перебило в Киевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии, местные жители боятся возгорания, поскольку обстрел продолжается и снаряды могут упасть рядом 2022-03-06T12:41 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф