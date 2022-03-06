https://ria.ru/20220306/donetsk-1776907129.html
ВСУ выпустили девять мин по Донецку, заявили в ДНР
ВСУ выпустили девять мин по Донецку, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ выпустили девять мин по Донецку, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 9 мин калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:32
2022-03-06T12:32
2022-03-06T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781773_0:86:2998:1773_1920x0_80_0_0_aab3ea5d0a85e7f1cf4a0502efb6794b.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 9 мин калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.55 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 9 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/miny-1776905629.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781773_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_c2f002c78949c469c00c2d21c15f760d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
12:32 06.03.2022 (обновлено: 12:38 06.03.2022)
ВСУ выпустили девять мин по Донецку, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку девять мин калибром 120 миллиметров