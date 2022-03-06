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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donetsk-1776907129.html
ВСУ выпустили девять мин по Донецку, заявили в ДНР
ВСУ выпустили девять мин по Донецку, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ выпустили девять мин по Донецку, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 9 мин калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:32
2022-03-06T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 9 мин калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.55 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 9 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, днр
12:32 06.03.2022 (обновлено: 12:38 06.03.2022)
 
ВСУ выпустили девять мин по Донецку, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку девять мин калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 9 мин калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.55 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 9 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в районе села Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
12:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Спартак, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНР
 
 
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