11:21 06.03.2022 (обновлено: 11:26 06.03.2022)
ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Житель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 выпустили 8 снарядов калибром 152 мм по Донецку, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 - н.п. Водяное - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.