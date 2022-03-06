https://ria.ru/20220306/donetsk-1776899773.html

ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку, заявили в ДНР

ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку, заявили в ДНР

Украинские войска в 10.50 выпустили 8 снарядов калибром 152 мм по Донецку, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:21

2022-03-06T11:21

2022-03-06T11:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.50 выпустили 8 снарядов калибром 152 мм по Донецку, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 - н.п. Водяное - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика