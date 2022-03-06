https://ria.ru/20220306/donetsk-1776895244.html

ВСУ обстреляли из "Града" Донецк, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли из "Града" Донецк, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

ВСУ обстреляли из "Града" Донецк, заявили в ДНР

Украинские войска в 10.15 обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:48

2022-03-06T10:48

2022-03-06T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.15 обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.15 - н.п. Опытное - н.п. Донецк (Киевский р-н): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф