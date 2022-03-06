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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donetsk-1776895244.html
ВСУ обстреляли из "Града" Донецк, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли из "Града" Донецк, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ обстреляли из "Града" Донецк, заявили в ДНР
Украинские войска в 10.15 обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:48
2022-03-06T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.15 обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.15 - н.п. Опытное - н.п. Донецк (Киевский р-н): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
10:48 06.03.2022
 
ВСУ обстреляли из "Града" Донецк, заявили в ДНР

ДНР: украинские войска выпустили 15 ракет из "Града" по Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.15 обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.15 - н.п. Опытное - н.п. Донецк (Киевский р-н): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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