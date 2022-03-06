https://ria.ru/20220306/donbass-1776963258.html

В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин

В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022

В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин

С начала эскалации вокруг Донбасса от обстрелов украинских военных погибли 26 мирных жителей, ранено 109, в том числе семь детей, заявил РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:32

2022-03-06T20:32

2022-03-06T20:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. С начала эскалации вокруг Донбасса от обстрелов украинских военных погибли 26 мирных жителей, ранено 109, в том числе семь детей, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."За этот период погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 109 мирных жителей, в том числе 7 детей", - сказал Пушилин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин