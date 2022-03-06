https://ria.ru/20220306/donbass-1776963258.html
В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин
В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022
В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин
С начала эскалации вокруг Донбасса от обстрелов украинских военных погибли 26 мирных жителей, ранено 109, в том числе семь детей, заявил РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T20:32
2022-03-06T20:32
2022-03-06T20:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. С начала эскалации вокруг Донбасса от обстрелов украинских военных погибли 26 мирных жителей, ранено 109, в том числе семь детей, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."За этот период погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 109 мирных жителей, в том числе 7 детей", - сказал Пушилин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/pushilin-1776961343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: в Донбассе погибли от обстрелов ВСУ 26 гражданских с начала эскалации