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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donbass-1776963258.html
В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин
В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.03.2022
В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин
С начала эскалации вокруг Донбасса от обстрелов украинских военных погибли 26 мирных жителей, ранено 109, в том числе семь детей, заявил РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T20:32
2022-03-06T20:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. С начала эскалации вокруг Донбасса от обстрелов украинских военных погибли 26 мирных жителей, ранено 109, в том числе семь детей, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."За этот период погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 109 мирных жителей, в том числе 7 детей", - сказал Пушилин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
20:32 06.03.2022
 
В Донбассе погибли 26 гражданских с начала эскалации, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: в Донбассе погибли от обстрелов ВСУ 26 гражданских с начала эскалации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. С начала эскалации вокруг Донбасса от обстрелов украинских военных погибли 26 мирных жителей, ранено 109, в том числе семь детей, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"За этот период погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 109 мирных жителей, в том числе 7 детей", - сказал Пушилин.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 20:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За 16 дней ВСУ 653 раза использовали тяжелые вооружения, заявил Пушилин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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