15:51 06.03.2022 (обновлено: 15:54 06.03.2022)
ВСУ обстреляли Александровку минами
ВСУ обстреляли Александровку четырьмя минами калибром 120 миллиметров
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель убирает обломки из дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.03 обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметра, заявило в четверг представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.03 – населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено 4 мины калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.