https://ria.ru/20220306/donbass-1776926426.html

В ДНР заявили о пострадавших при обстреле Александровки со стороны ВСУ

В ДНР заявили о пострадавших при обстреле Александровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.03.2022

В ДНР заявили о пострадавших при обстреле Александровки со стороны ВСУ

Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками населенного пункта Александровка в ДНР, заявила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:17

2022-03-06T15:17

2022-03-06T15:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками населенного пункта Александровка в ДНР, заявила Народная милиция ДНР."В результате массированного огня ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) с применением 120 мм минометов, серьезные повреждения получили жилые дома в населенном пункте Александровка по адресам: ул. Горького, 171, ул. Школьная, 163, ул. Ленина, 139. Также повреждение получил детский сад № 35 по ул. Школьная. Пострадали три гражданских лица: женщины 1955 и 1942 г.р., мужчина 1968 г.р.", - говорится в заявлении Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/obstrel-1776917984.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия