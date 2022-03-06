Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donbass-1776913770.html
В библиотеке города Счастье показали националистическую литературу
В библиотеке города Счастье показали националистическую литературу - РИА Новости, 06.03.2022
В библиотеке города Счастье показали националистическую литературу
Украинские власти регулярно поставляли националистическую литературу в подконтрольные Киеву районы у линии соприкосновения, рассказала РИА Новости директор... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T13:36
2022-03-06T13:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776452604_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_6f8102ccb061b7fde98857bf6bbf2bb1.jpg
СЧАСТЬЕ (ЛНР), 6 мар - РИА Новости. Украинские власти регулярно поставляли националистическую литературу в подконтрольные Киеву районы у линии соприкосновения, рассказала РИА Новости директор библиотеки в городе Счастье Валентина."Министерство образования (Украины – ред.) очень много хорошей классики украинской присылало. Потому что Лесю Украинку никто не отменял, Иван Франко все-таки – это великий человек… но а то, что поприсылали в последний раз, только выборочно можно взять", - рассказала Валентина.Она уточнила, что ругали за книги на русском языке, но не изымали и не забирали, так как район города Счастья – это русскоязычный регион и книги на украинском языке люди практически не берут.По ее словам, помимо националистических книг в городах Украины висят баннеры с нецензурными националистическими высказываниями против России, и это поощряется на государственном уровне."Если баннеры огромные по два по три метра и все с матами, официально отпечатанные в типографии… Слава Богу, хоть взрывами сорвало", - рассказала Валентина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776667511.html
https://ria.ru/20220306/perestrelka-1776910420.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776452604_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_269850ba60d11f53bda6c8567b17235d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:36 06.03.2022
 
В библиотеке города Счастье показали националистическую литературу

В библиотеке освобожденного ЛНР города Счастье показали националистическую литературу

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.
Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике. - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЧАСТЬЕ (ЛНР), 6 мар - РИА Новости. Украинские власти регулярно поставляли националистическую литературу в подконтрольные Киеву районы у линии соприкосновения, рассказала РИА Новости директор библиотеки в городе Счастье Валентина.
"Министерство образования (Украины – ред.) очень много хорошей классики украинской присылало. Потому что Лесю Украинку никто не отменял, Иван Франко все-таки – это великий человек… но а то, что поприсылали в последний раз, только выборочно можно взять", - рассказала Валентина.
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 10:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты взорвали мост, ведущий к Счастью
Она уточнила, что ругали за книги на русском языке, но не изымали и не забирали, так как район города Счастья – это русскоязычный регион и книги на украинском языке люди практически не берут.
"Вот книги пришли: "Возрождение украинской национальной символики", "Украина в первой мировой войне", "Бандера"… Биографии ученых, писателей - это нормально, я считаю, это люди которые вообще-то делали все, а все остальное… Неплохая книга пришла "Иконы на ящиках из-под патронов". Это новое течение в живописи и иконописи, на ящиках из-под патронов, они ж деревянные, пишут иконы. Это тоже искусство, но я не могу понять при всем этом искусстве, две мины украинские, пробившие купол храма… ", - рассказала директор библиотеки.
По ее словам, помимо националистических книг в городах Украины висят баннеры с нецензурными националистическими высказываниями против России, и это поощряется на государственном уровне.
"Если баннеры огромные по два по три метра и все с матами, официально отпечатанные в типографии… Слава Богу, хоть взрывами сорвало", - рассказала Валентина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 13:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили о перестрелке между ВСУ и нацбатальонами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала