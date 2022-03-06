В библиотеке города Счастье показали националистическую литературу
В библиотеке освобожденного ЛНР города Счастье показали националистическую литературу
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.
Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.. Архивное фото
СЧАСТЬЕ (ЛНР), 6 мар - РИА Новости. Украинские власти регулярно поставляли националистическую литературу в подконтрольные Киеву районы у линии соприкосновения, рассказала РИА Новости директор библиотеки в городе Счастье Валентина.
"Министерство образования (Украины – ред.) очень много хорошей классики украинской присылало. Потому что Лесю Украинку никто не отменял, Иван Франко все-таки – это великий человек… но а то, что поприсылали в последний раз, только выборочно можно взять", - рассказала Валентина.
Она уточнила, что ругали за книги на русском языке, но не изымали и не забирали, так как район города Счастья – это русскоязычный регион и книги на украинском языке люди практически не берут.
"Вот книги пришли: "Возрождение украинской национальной символики", "Украина в первой мировой войне", "Бандера"… Биографии ученых, писателей - это нормально, я считаю, это люди которые вообще-то делали все, а все остальное… Неплохая книга пришла "Иконы на ящиках из-под патронов". Это новое течение в живописи и иконописи, на ящиках из-под патронов, они ж деревянные, пишут иконы. Это тоже искусство, но я не могу понять при всем этом искусстве, две мины украинские, пробившие купол храма… ", - рассказала директор библиотеки.
По ее словам, помимо националистических книг в городах Украины висят баннеры с нецензурными националистическими высказываниями против России, и это поощряется на государственном уровне.
"Если баннеры огромные по два по три метра и все с матами, официально отпечатанные в типографии… Слава Богу, хоть взрывами сорвало", - рассказала Валентина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.