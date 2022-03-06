https://ria.ru/20220306/donbass-1776913770.html

В библиотеке города Счастье показали националистическую литературу

В библиотеке города Счастье показали националистическую литературу - РИА Новости, 06.03.2022

В библиотеке города Счастье показали националистическую литературу

Украинские власти регулярно поставляли националистическую литературу в подконтрольные Киеву районы у линии соприкосновения, рассказала РИА Новости директор... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T13:36

2022-03-06T13:36

2022-03-06T13:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

вооруженные силы рф

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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 6 мар - РИА Новости. Украинские власти регулярно поставляли националистическую литературу в подконтрольные Киеву районы у линии соприкосновения, рассказала РИА Новости директор библиотеки в городе Счастье Валентина."Министерство образования (Украины – ред.) очень много хорошей классики украинской присылало. Потому что Лесю Украинку никто не отменял, Иван Франко все-таки – это великий человек… но а то, что поприсылали в последний раз, только выборочно можно взять", - рассказала Валентина.Она уточнила, что ругали за книги на русском языке, но не изымали и не забирали, так как район города Счастья – это русскоязычный регион и книги на украинском языке люди практически не берут.По ее словам, помимо националистических книг в городах Украины висят баннеры с нецензурными националистическими высказываниями против России, и это поощряется на государственном уровне."Если баннеры огромные по два по три метра и все с матами, официально отпечатанные в типографии… Слава Богу, хоть взрывами сорвало", - рассказала Валентина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776667511.html

https://ria.ru/20220306/perestrelka-1776910420.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф