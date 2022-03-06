https://ria.ru/20220306/donbass-1776907350.html
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ пострадали две женщины
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 06.03.2022
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ пострадали две женщины
Две женщины, в том числе женщина 85 лет, пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Докучаевск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:33
2022-03-06T12:33
2022-03-06T12:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс днр
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Две женщины, в том числе женщина 85 лет, пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Докучаевск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация об обстреле н.п. Докучаевск, в результате чего ранены две женщины 1937 и 1973 г.р.", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/donetsk-1776908259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, вооруженные силы рф, россия
12:33 06.03.2022 (обновлено: 12:45 06.03.2022)
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ пострадали две женщины
В ДНР заявили, что при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ пострадали две женщины