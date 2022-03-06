Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donbass-1776907350.html
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ пострадали две женщины
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 06.03.2022
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ пострадали две женщины
Две женщины, в том числе женщина 85 лет, пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Докучаевск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:33
2022-03-06T12:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс днр
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776128399_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_2673e3f5123c92c97dbf3018646f071c.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Две женщины, в том числе женщина 85 лет, пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Докучаевск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация об обстреле н.п. Докучаевск, в результате чего ранены две женщины 1937 и 1973 г.р.", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/donetsk-1776908259.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776128399_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_0f6ab9eb0012f79462cf7e558bc65040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, вооруженные силы рф, россия
12:33 06.03.2022 (обновлено: 12:45 06.03.2022)
 
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ пострадали две женщины

В ДНР заявили, что при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ пострадали две женщины

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР на БМП-80 проводят зачистку Волновахи
Военнослужащие народной милиции ДНР на БМП-80 проводят зачистку Волновахи - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР на БМП-80 проводят зачистку Волновахи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Две женщины, в том числе женщина 85 лет, пострадали в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Докучаевск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация об обстреле н.п. Докучаевск, в результате чего ранены две женщины 1937 и 1973 г.р.", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Подробности с места обстрела в Донецке, где перебило газопровод - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 12:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ перебило газопровод
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС ДНРВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала