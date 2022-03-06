https://ria.ru/20220306/donbass-1776901988.html

В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел Донецка и Макеевки

В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел Донецка и Макеевки - РИА Новости, 06.03.2022

В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел Донецка и Макеевки

Украинские войска ведут обстрел Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из БМ-21 "Град", сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:42

2022-03-06T11:42

2022-03-06T11:42

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из БМ-21 "Град", сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Как говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, украинские войска "накрыли Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки из РСЗО"."С позиций украинских боевиков была выпущена половина пакета БМ-21 "Град". Отмечается, что ракетный обстрел накрыл гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Население находится в укрытии. В Макеевке зафиксированы попадания ракет во дворах жилых домов по улицам Алтайская и Теплогорская", - сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф