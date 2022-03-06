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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donbass-1776901988.html
В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел Донецка и Макеевки
В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел Донецка и Макеевки - РИА Новости, 06.03.2022
В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел Донецка и Макеевки
Украинские войска ведут обстрел Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из БМ-21 "Град", сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:42
2022-03-06T11:42
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из БМ-21 "Град", сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Как говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, украинские войска "накрыли Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки из РСЗО"."С позиций украинских боевиков была выпущена половина пакета БМ-21 "Град". Отмечается, что ракетный обстрел накрыл гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Население находится в укрытии. В Макеевке зафиксированы попадания ракет во дворах жилых домов по улицам Алтайская и Теплогорская", - сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
11:42 06.03.2022
 
В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел Донецка и Макеевки

В ДНР заявили, что ВСУ ведут обстрел Донецка и Макеевки из БМ-21 "Град"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из БМ-21 "Град", сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Как говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, украинские войска "накрыли Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки из РСЗО".
"С позиций украинских боевиков была выпущена половина пакета БМ-21 "Град". Отмечается, что ракетный обстрел накрыл гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Население находится в укрытии. В Макеевке зафиксированы попадания ракет во дворах жилых домов по улицам Алтайская и Теплогорская", - сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
10:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли из "Града" Донецк, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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