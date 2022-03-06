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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donbass-1776894333.html
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в Донецкой народной республике, сообщается на... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:34
2022-03-06T10:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в Донецкой народной республике, сообщается на сайте ведомства.По информации следствия, украинские войска обстреляли населенные пункты Докучаевск, Спартак, Донецк и Луганское, применив тяжелое вооружение. Кроме того, под обстрел попал населенный пункт Веселое в ДНР."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР... Осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/postradavshie-1776883092.html
https://ria.ru/20220306/aleksandrovka-1776860994.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы рф
10:34 06.03.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в Донецкой народной республике, сообщается на сайте ведомства.
По информации следствия, украинские войска обстреляли населенные пункты Докучаевск, Спартак, Донецк и Луганское, применив тяжелое вооружение. Кроме того, под обстрел попал населенный пункт Веселое в ДНР.
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 08:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки достигло трех
"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР... Осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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В ДНР при обстреле со стороны украинских войск ранили двух человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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