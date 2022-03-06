https://ria.ru/20220306/donbass-1776894333.html
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в Донецкой народной республике, сообщается на... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:34
2022-03-06T10:34
2022-03-06T10:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в Донецкой народной республике, сообщается на сайте ведомства.По информации следствия, украинские войска обстреляли населенные пункты Докучаевск, Спартак, Донецк и Луганское, применив тяжелое вооружение. Кроме того, под обстрел попал населенный пункт Веселое в ДНР."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР... Осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/postradavshie-1776883092.html
https://ria.ru/20220306/aleksandrovka-1776860994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, вооруженные силы рф
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР