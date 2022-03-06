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Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе
Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2022
Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе
Подразделения народной милиции ДНР наступают на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя, под их контролем жилой квартал Старый Крым, сообщил в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:11
2022-03-06T10:11
2022-03-06T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения народной милиции ДНР наступают на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя, под их контролем жилой квартал Старый Крым, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым" - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.
2022-03-06T10:11
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PT2M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мариуполь
10:11 06.03.2022 (обновлено: 10:51 06.03.2022)
Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе
Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал Старый Крым в Мариуполе