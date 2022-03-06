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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donbass-1776891565.html
Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе
Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2022
Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе
Подразделения народной милиции ДНР наступают на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя, под их контролем жилой квартал Старый Крым, сообщил в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:11
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения народной милиции ДНР наступают на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя, под их контролем жилой квартал Старый Крым, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым" - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.
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в мире, мариуполь
10:11 06.03.2022 (обновлено: 10:51 06.03.2022)
 
Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе

Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал Старый Крым в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения народной милиции ДНР наступают на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя, под их контролем жилой квартал Старый Крым, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым" - сказал он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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