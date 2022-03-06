https://ria.ru/20220306/donbass-1776890911.html

Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов

Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов - РИА Новости, 06.03.2022

Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов

Подразделения ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия и берут под контроль новые населенные пункты, сообщил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T10:09

2022-03-06T10:09

2022-03-06T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

макеевка

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия и берут под контроль новые населенные пункты, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобвка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина, Закаблуховка. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Равнополь", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776891816.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

макеевка

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Утренний брифинг Игоря Конашенкова Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он. 2022-03-06T10:09 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, макеевка