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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donbass-1776890911.html
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов - РИА Новости, 06.03.2022
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов
Подразделения ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия и берут под контроль новые населенные пункты, сообщил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:09
2022-03-06T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
макеевка
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия и берут под контроль новые населенные пункты, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобвка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина, Закаблуховка. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Равнополь", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/spetsoperatsiya-1776891816.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине уничтожили более 2200 военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", — сказал он.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, макеевка
10:09 06.03.2022 (обновлено: 10:51 06.03.2022)
 
Войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов

Минобороны заявило, что войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия и берут под контроль новые населенные пункты, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобвка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина, Закаблуховка. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Равнополь", - сказал он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Брошенный танк ВСУ в Андреевке, ДНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 10:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили более 2200 объектов военной инфраструктуры Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМакеевка
 
 
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