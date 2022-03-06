https://ria.ru/20220306/dolgi-1776872743.html

Путин разрешил возвращать долги зарубежным кредиторам в рублях

Путин разрешил возвращать долги зарубежным кредиторам в рублях - РИА Новости, 06.03.2022

Путин разрешил возвращать долги зарубежным кредиторам в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", который позволяет... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T04:58

2022-03-06T04:58

2022-03-06T06:37

экономика

донецкая народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", который позволяет возвращать долги в рублях.Данный порядок распространяется на обязательства в размере от 10 миллионов рублей в месяц или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центробанка, установленному на 1-е число каждого месяца.Как следует из указа, должник вправе направить в российский банк заявление об открытии на имя иностранного кредитора или номинального держателя счета типа "С", предназначенного для проведения расчетов по своим обязательствам. По обязательствам, связанным с эмиссией ценных бумаг, должник вправе направить такое заявление в центральный депозитарий.Режим счета типа "С" устанавливается решением совета директоров Банка России, сам счет ведется в рублях.Понижение кредитных рейтингов РоссииРанее все три ведущих международных рейтинговых агентства понизили рейтинги России с инвестиционных до спекулятивных. Так, S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте сразу на девять ступеней - до "CCC-" с "ВВВ-", Moody's понизило понизило долгосрочные рейтинги РФ в национальной и иностранной валюте на шесть ступеней - до "В3" с "Ваа3", Fitch - также на шесть ступеней, до "B" с "BBB". Также все три агентства поместили рейтинги РФ в списки на пересмотр с возможным понижением.Риски неисполнения обязательств по российским государственным ценным бумагам, из-за которых международные рейтинговые агентства понизили рейтинги России, носят, скорее, технический характер и могут коснуться в основном нерезидентов из-за санкций, для российских инвесторов в ОФЗ явных рисков сейчас нет, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.При этом инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов не исключил дефолтов российских эмитентов с обязательствами по ценным бумагам в долларах и доходами исключительно в рублях.Спецоперация на Украине и антироссийские санкцииПрезидент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220306/poteri-1776862576.html

https://ria.ru/20220305/investitsii-1776639387.html

https://ria.ru/20220305/birzha-1776631237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, донецкая народная республика, владимир путин, сша, россия, евросоюз, ccc, fitch ratings