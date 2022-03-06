https://ria.ru/20220306/dokuchaevsk-1776947735.html

ВСУ обстреляли Докучаевск восемью минами, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск восемью минами, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

ВСУ обстреляли Докучаевск восемью минами, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье представительство республики в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:57

2022-03-06T17:57

2022-03-06T17:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

докучаевск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.27 – населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.Обстрелы произошли в 17.27 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/pushilin-1776933537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, докучаевск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф