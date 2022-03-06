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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/dokuchaevsk-1776947735.html
ВСУ обстреляли Докучаевск восемью минами, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Докучаевск восемью минами, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск восемью минами, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье представительство республики в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T17:57
2022-03-06T17:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
докучаевск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.27 – населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.Обстрелы произошли в 17.27 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/pushilin-1776933537.html
докучаевск
донецкая народная республика
украина
россия
луганская народная республика
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в мире, докучаевск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
17:57 06.03.2022 (обновлено: 17:58 06.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Докучаевск восемью минами, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли Докучаевск восемью минами калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Докучаевск в ДНР, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило в воскресенье представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.27 – населенный пункт Новотроицкое - населенный пункт Докучаевск: выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении.
Обстрелы произошли в 17.27 (совпадает с мск).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 16:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные планировали атаку на Крым и Донбасс, заявил Пушилин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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