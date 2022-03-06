https://ria.ru/20220306/dokuchaevsk-1776885918.html

В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света

В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света - РИА Новости, 06.03.2022

В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света

Почти 700 абонентов, а также школа и детсад остались без электроэнергии в Докучаевске в ДНР из-за обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T09:20

2022-03-06T09:20

2022-03-06T09:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Почти 700 абонентов, а также школа и детсад остались без электроэнергии в Докучаевске в ДНР из-за обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате ночного обстрела ВФУ повреждены домостроения… а также ЛЭП и здание РЭС (радиоэлектронных средств – ред.)... В городе обесточены 5 ТП (трансформационных подстанций – ред.), 1 котельная, 1 школа, 1 детский сад, 698 абонентов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/postradavshie-1776883092.html

https://ria.ru/20220305/ranenye-1776859871.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия