https://ria.ru/20220306/dokuchaevsk-1776885918.html
В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света
В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света - РИА Новости, 06.03.2022
В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света
Почти 700 абонентов, а также школа и детсад остались без электроэнергии в Докучаевске в ДНР из-за обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:20
2022-03-06T09:20
2022-03-06T09:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Почти 700 абонентов, а также школа и детсад остались без электроэнергии в Докучаевске в ДНР из-за обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате ночного обстрела ВФУ повреждены домостроения… а также ЛЭП и здание РЭС (радиоэлектронных средств – ред.)... В городе обесточены 5 ТП (трансформационных подстанций – ред.), 1 котельная, 1 школа, 1 детский сад, 698 абонентов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220306/postradavshie-1776883092.html
https://ria.ru/20220305/ranenye-1776859871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
09:20 06.03.2022 (обновлено: 09:29 06.03.2022)
В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света
В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ школа и детсад остались без света