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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/dokuchaevsk-1776885918.html
В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света
В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света - РИА Новости, 06.03.2022
В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света
Почти 700 абонентов, а также школа и детсад остались без электроэнергии в Докучаевске в ДНР из-за обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:20
2022-03-06T09:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Почти 700 абонентов, а также школа и детсад остались без электроэнергии в Докучаевске в ДНР из-за обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате ночного обстрела ВФУ повреждены домостроения… а также ЛЭП и здание РЭС (радиоэлектронных средств – ред.)... В городе обесточены 5 ТП (трансформационных подстанций – ред.), 1 котельная, 1 школа, 1 детский сад, 698 абонентов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/postradavshie-1776883092.html
https://ria.ru/20220305/ranenye-1776859871.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
09:20 06.03.2022 (обновлено: 09:29 06.03.2022)
 
В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ 700 семей остались без света

В Докучаевске из-за обстрелов со стороны ВСУ школа и детсад остались без света

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Почти 700 абонентов, а также школа и детсад остались без электроэнергии в Докучаевске в ДНР из-за обстрела украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате ночного обстрела ВФУ повреждены домостроения… а также ЛЭП и здание РЭС (радиоэлектронных средств – ред.)... В городе обесточены 5 ТП (трансформационных подстанций – ред.), 1 котельная, 1 школа, 1 детский сад, 698 абонентов", - говорится в сообщении.
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 08:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Число пострадавших при обстреле ВСУ Александровки достигло трех
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 23:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пять жителей Горловки ранены при обстрелах со стороны ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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