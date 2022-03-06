00:17 06.03.2022 (обновлено: 00:30 06.03.2022)
Украинские войска поздно вечером обстреляли Докучаевск в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу поздно вечером обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров и совершив три выстрела из БМП1, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23:00 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено три мины калибром 120 мм, выпущено три выстрела из БМП1", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.