https://ria.ru/20220306/dokuchaevsk-1776861234.html

Украинские войска поздно вечером обстреляли Докучаевск в ДНР

Украинские войска поздно вечером обстреляли Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022

Украинские войска поздно вечером обстреляли Докучаевск в ДНР

Украинские войска в субботу поздно вечером обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров и совершив три... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T00:17

2022-03-06T00:17

2022-03-06T00:30

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу поздно вечером обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив три мины калибром 120 миллиметров и совершив три выстрела из БМП1, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/aleksandrovka-1776860994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия