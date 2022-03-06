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Россиянки рассказали, сколько должны зарабатывать их избранники
Россиянки рассказали, сколько должны зарабатывать их избранники - РИА Новости, 06.03.2022
Россиянки рассказали, сколько должны зарабатывать их избранники
Большинство россиянок считают оптимальным доход избранника свыше 100 тысяч рублей в месяц, а четверть женщин - 70-100 тысяч, говорится в исследовании финансовой РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:44
2022-03-06T08:44
общество
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Большинство россиянок считают оптимальным доход избранника свыше 100 тысяч рублей в месяц, а четверть женщин - 70-100 тысяч, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Большинство опрошенных женщин (41,25%) сообщили, что хотели бы, чтобы их партнер зарабатывал в месяц более 100 тысяч рублей. В прошлом году такое пожелание высказали 36,7% респонденток", - сказано в исследовании.Отмечается, что доля тех, кто считает 70-100 тысяч рублей хорошей зарплатой для мужчины, осталась практически без изменений: 24,4% против 24% годом ранее. Почти не изменилась и доля женщин, которые считают оптимальным доходом для мужчины 50-70 тысяч рублей в месяц - сейчас она составляет 21,4% против 19,6% в 2021 году."А вот тех, кто менее требователен к своему избраннику, стало существенно меньше. Доход мужчины в размере 30-50 тысяч рублей находят приемлемым всего 12,2% женщин (в прошлом году 17%). Зарплату в размере не менее 15 тысяч рублей назвали нормальной для мужчины всего 0,8% женщин против 2,7% годом ранее", - рассказали аналитики.Представители сильного пола традиционно менее требовательны к доходам своих жен или подруг: 62,1% мужчин уверены, что должны зарабатывать больше, чем женщины. Лишь 28,2% мужчин находят идеальным, когда доход супругов равен. При этом доля мужчин, которые считают, что женщина может вообще не зарабатывать деньги, за год сократилась почти вдвое - 6,8% против 13%.Исследование проводилось среди 1500 респондентов по всей России с 28 февраля по 2 марта 2022 года.
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общество, россия
08:44 06.03.2022
 
Россиянки рассказали, сколько должны зарабатывать их избранники

Webbankir: 41% россиянок считают оптимальным доход избранника свыше ста тысяч рублей

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМолодая пара с цветами
Молодая пара с цветами - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Молодая пара с цветами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Большинство россиянок считают оптимальным доход избранника свыше 100 тысяч рублей в месяц, а четверть женщин - 70-100 тысяч, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Большинство опрошенных женщин (41,25%) сообщили, что хотели бы, чтобы их партнер зарабатывал в месяц более 100 тысяч рублей. В прошлом году такое пожелание высказали 36,7% респонденток", - сказано в исследовании.
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Отмечается, что доля тех, кто считает 70-100 тысяч рублей хорошей зарплатой для мужчины, осталась практически без изменений: 24,4% против 24% годом ранее. Почти не изменилась и доля женщин, которые считают оптимальным доходом для мужчины 50-70 тысяч рублей в месяц - сейчас она составляет 21,4% против 19,6% в 2021 году.
"А вот тех, кто менее требователен к своему избраннику, стало существенно меньше. Доход мужчины в размере 30-50 тысяч рублей находят приемлемым всего 12,2% женщин (в прошлом году 17%). Зарплату в размере не менее 15 тысяч рублей назвали нормальной для мужчины всего 0,8% женщин против 2,7% годом ранее", - рассказали аналитики.
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Представители сильного пола традиционно менее требовательны к доходам своих жен или подруг: 62,1% мужчин уверены, что должны зарабатывать больше, чем женщины. Лишь 28,2% мужчин находят идеальным, когда доход супругов равен. При этом доля мужчин, которые считают, что женщина может вообще не зарабатывать деньги, за год сократилась почти вдвое - 6,8% против 13%.
Исследование проводилось среди 1500 респондентов по всей России с 28 февраля по 2 марта 2022 года.
 
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