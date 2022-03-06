https://ria.ru/20220306/dnr-1776906490.html
Военные ДНР ведут дозачистку в Волновахе
Военные ДНР ведут дозачистку в Волновахе - РИА Новости, 06.03.2022
Военные ДНР ведут дозачистку в Волновахе
Силы ДНР ведут дозачистку в Волновахе, но нацбатальоны Украины упираются и ведут обстрелы гражданского сектора, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:27
2022-03-06T12:27
2022-03-06T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Силы ДНР ведут дозачистку в Волновахе, но нацбатальоны Украины упираются и ведут обстрелы гражданского сектора, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По Волновахе также проходит зачистка, дозачистка. К сожалению, упираются нацбаты, разрозненными группами действуют, обстреливают наши подразделения, а также гражданский сектор", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/mariupol-1776900360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
12:27 06.03.2022 (обновлено: 12:44 06.03.2022)
Военные ДНР ведут дозачистку в Волновахе
Пушилин заявил, что военные ДНР ведут дозачистку в Волновахе