https://ria.ru/20220306/dnr-1776900182.html

Наступательные действия ДНР идут по плану, заявил Басурин

Наступательные действия ДНР идут по плану, заявил Басурин - РИА Новости, 06.03.2022

Наступательные действия ДНР идут по плану, заявил Басурин

Наступательные действия ДНР идут по плану, военные продвигаются, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:25

2022-03-06T11:25

2022-03-06T11:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Наступательные действия ДНР идут по плану, военные продвигаются, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Если говорить о наступательных действиях, то они идут по плану, без изменений. Мы продвигаемся вперед, освобождаем нашу территорию", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что обстрелы ДНР со стороны ВСУ продолжаются, за минувшие сутки ранены 13 гражданских, повреждены 14 домов, украинские военные бьют по объектам жизнеобеспечения, в основном по электросетям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/donetsk-1776899773.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины