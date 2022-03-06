https://ria.ru/20220306/dnr-1776893267.html
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк, заявили в ДНР
Украинские войска в течение трех минут обстреляли Александровку и Донецк, выпущено девять мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T10:25
2022-03-06T10:25
2022-03-06T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в течение трех минут обстреляли Александровку и Донецк, выпущено девять мин калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 10.07 - н.п. Марьинка – н.п. Александровка, выпущено 2 мины калибром 120 мм; 10.10 - н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовская"), выпущено 7 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
10:25 06.03.2022 (обновлено: 10:29 06.03.2022)
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк, заявили в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили девять запрещенных мин по Александровке и Донецку