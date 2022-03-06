https://ria.ru/20220306/dnr-1776885689.html
ВСУ обстреляли Докучаевск, Донецк и Луганское, сообщили в ДНР
ВСУ обстреляли Докучаевск, Донецк и Луганское, сообщили в ДНР - РИА Новости, 06.03.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск, Донецк и Луганское, сообщили в ДНР
Украинские войска в воскресенье утром в течение пяти минут обстреляли населенные пункты Докучаевск, Донецк и Луганское в ДНР, применив тяжелое вооружение,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:16
2022-03-06T09:16
2022-03-06T09:26
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром в течение пяти минут обстреляли населенные пункты Докучаевск, Донецк и Луганское в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 8.40 до 8.45 в направлении населенных пунктов Докучаевск, Донецк, Луганское, выпущено 10 мин калибром 120 мм, два снаряда калибром 122 мм, один снаряд калибром 152 мм.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/vosstanovlenie-1776867300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр
09:16 06.03.2022 (обновлено: 09:26 06.03.2022)
ВСУ обстреляли Докучаевск, Донецк и Луганское, сообщили в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Докучаевска, Донецка и Луганского со стороны ВСУ