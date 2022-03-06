https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776929682.html
МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях
МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях - РИА Новости, 06.03.2022
МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях
Москва потребовала от стран аккредитации своих посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, сообщила официальный... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:46
2022-03-06T15:46
2022-03-06T15:52
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА новости. Москва потребовала от стран аккредитации своих посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы потребовали уже от стран аккредитации наших посольств соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических и консульских сношениях",- сказала она в эфире "Россия 1" в программе "60 минут". "Мы, естественно, требует от них переподтвердить свои обязательства и самое главное, их строго выполнять", - добавила она.
https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776927361.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире
15:46 06.03.2022 (обновлено: 15:52 06.03.2022)
МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях
МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях