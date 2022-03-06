https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776929682.html

МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях

МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях - РИА Новости, 06.03.2022

МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях

Москва потребовала от стран аккредитации своих посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, сообщила официальный... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:46

2022-03-06T15:46

2022-03-06T15:52

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА новости. Москва потребовала от стран аккредитации своих посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы потребовали уже от стран аккредитации наших посольств соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических и консульских сношениях",- сказала она в эфире "Россия 1" в программе "60 минут". "Мы, естественно, требует от них переподтвердить свои обязательства и самое главное, их строго выполнять", - добавила она.

https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776927361.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире