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МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях
МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях - РИА Новости, 06.03.2022
МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях
Москва потребовала от стран аккредитации своих посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, сообщила официальный... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:46
2022-03-06T15:52
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА новости. Москва потребовала от стран аккредитации своих посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы потребовали уже от стран аккредитации наших посольств соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических и консульских сношениях",- сказала она в эфире "Россия 1" в программе "60 минут". "Мы, естественно, требует от них переподтвердить свои обязательства и самое главное, их строго выполнять", - добавила она.
https://ria.ru/20220306/diplomatiya-1776927361.html
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в мире
15:46 06.03.2022 (обновлено: 15:52 06.03.2022)
 
МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях

МИД потребовал соблюдать конвенцию о дипломатических сношениях

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 мар - РИА новости. Москва потребовала от стран аккредитации своих посольств соблюдения обязательств по конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы потребовали уже от стран аккредитации наших посольств соблюдения ими обязательств по соответствующим конвенциям о дипломатических и консульских сношениях",- сказала она в эфире "Россия 1" в программе "60 минут". "Мы, естественно, требует от них переподтвердить свои обязательства и самое главное, их строго выполнять", - добавила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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