09:40 06.03.2022 (обновлено: 09:45 06.03.2022)
Захарова прокомментировала слова Зеленского о беседе с Лавровым в 2019 году
Представитель МИД Захарова назвала слова Зеленского о беседе с Лавровым в 2019 году бредом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала интерпретацию президентом Украины Владимиром Зеленским его беседы главой МИД РФ Сергеем Лавровым в 2019 году в Нью-Йорке "чудовищным бредом".
Захарова ответила, что, по словам Зеленского, Лавров подошел к нему в очереди на встрече с президентом США Дональдом Трампом, и они обсудили российско-украинские отношения. Захарова добавила, что Зеленский отметил, что якобы Лавров поле разговора "тут же взял телефон и позвонил на какое-то российское телевидение или радиостанцию" и сказал, что поговорил с президентом Украины, и тот "готов идти на все наши условия".
Как пояснила официальный представитель МИД РФ, на самом деле в сентябре 2019 года в Нью-Йорке главы государств и министры иностранных дел съехались на "политическую неделю" Генассамблеи ООН, где в день открытия дебатов президент США устраивает прием для глав делегаций.
"Как это и положено по протоколу, вечером съезжаются гости и стоят в своеобразной очереди, чтобы поздороваться с принимающей стороной. Тогда это был Дональд Трамп. Вот в этой очереди Сергей Лавров и обменялся парой фраз с новичком в украинской политике Владимиром Зеленским", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Ни разу в жизни, ни до, ни после встречи с Зеленским, Сергей Лавров не звонил ни на какое телевидение или в другое СМИ, чтобы что-то рассказать в эфире. Это какой-то чудовищный бред", - отметила она.
Захарова также написала, что на следующий день в ответ на просьбу журналиста дать подробный комментарий Сергей Лавров ограничился лишь фразой, что "это не были переговоры, это была беседа" и стороны обсудили, "где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями".
"А теперь перечитайте придуманную Зеленским историю еще раз и сравните с реальными цитатами, которые я привела. Кстати, они все есть в интернете. И так во всем из года в год со всеми представителями "киевского режима", - подчеркнула Захарова.