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https://ria.ru/20220306/danone-1776962668.html
Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России
Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России - РИА Новости, 06.03.2022
Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России
Компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T20:26
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санкции в отношении россии
россия
в мире
danone
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания."Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания", - говорится в заявлении на сайте компании.
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санкции в отношении россии, россия, в мире, danone
20:26 06.03.2022 (обновлено: 21:40 06.03.2022)
 
Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России

Компания Danone сообщила о приостановке всех инвестиционных проектов в России

© AFP 2022 / Yuri Kadobnov Предприятие французской компании Danone в подмосковном Чехове
Предприятие французской компании Danone в подмосковном Чехове - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AFP 2022 / Yuri Kadobnov
Предприятие французской компании Danone в подмосковном Чехове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.
"Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания", - говорится в заявлении на сайте компании.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 16:15
В Германии ждут очень плохой конец из-за антироссийских санкций
 
Санкции в отношении РоссииРоссияВ миреDanone
 
 
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