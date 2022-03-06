https://ria.ru/20220306/danone-1776962668.html
Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России
Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России - РИА Новости, 06.03.2022
Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России
Компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T20:26
2022-03-06T20:26
2022-03-06T21:40
санкции в отношении россии
россия
в мире
danone
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания."Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания", - говорится в заявлении на сайте компании.
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, в мире, danone
20:26 06.03.2022 (обновлено: 21:40 06.03.2022)
Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России
Компания Danone сообщила о приостановке всех инвестиционных проектов в России