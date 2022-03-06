https://ria.ru/20220306/danone-1776962668.html

Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России

Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России - РИА Новости, 06.03.2022

Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России

Компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T20:26

2022-03-06T20:26

2022-03-06T21:40

санкции в отношении россии

россия

в мире

danone

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Компания Danone решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания."Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания", - говорится в заявлении на сайте компании.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html

россия

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

санкции в отношении россии, россия, в мире, danone