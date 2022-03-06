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Биография Игоря Честина
Биография Игоря Честина - РИА Новости, 06.03.2022
Биография Игоря Честина
Президент Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Евгеньевич Честин родился 6 марта 1962 года в Москве. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T01:03
2022-03-06T01:03
справки
игорь честин
россия
всемирный фонд дикой природы
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Президент Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Евгеньевич Честин родился 6 марта 1962 года в Москве. В 1985 году окончил биологический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальности "зоология и ботаника". В 1991 году получил степень магистра по контролю за загрязнением и состоянием окружающей среды в Манчестерском университете им. Королевы Виктории (Великобритания). Кандидат биологических наук. Во время учебы активно участвовал в работе студенческих дружин по охране природы в Твери и Москве, в обеих избирался командиром.В 1985-1993 годах – старший лаборант биологического факультета МГУ.С 1993 года – младший научный сотрудник, в 1993-1996 годах – научный сотрудник биологического факультета МГУ. Во время работы в МГУ опубликовал более 50 научных работ, в том числе две монографии, в основном посвященных крупным млекопитающим.Игорь Честин также преподавал в Центральном Европейском университете (Будапешт, Венгрия).С 1994 года начал участвовать в отдельных проектах Всемирного фонда дикой природы (WWF), в частности, руководил группой по разработке плана по регулированию популяции бурого медведя на Камчатке.В 1996 году по конкурсу возглавил российское представительство WWF.С 2004 года по декабрь 2019 года Игорь Честин занимал пост директора Всемирного фонда дикой природы России.С декабря 2019 года – президент WWF России.Член Медиа-совета Русского географического общества.Член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.В 2006-2008 годах и в 2017-2020 годах Игорь Честин являлся членом Общественной палаты РФ. Действительный член Российской академии естественных наук (2002).Заслуженный эколог Российской Федерации (2013).Награжден орденом Почета (2019).Произведен в рыцари ордена Золотого Ковчега (2004, Нидерланды).Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, игорь честин, россия, всемирный фонд дикой природы
01:03 06.03.2022
 

Биография Игоря Честина

© АГН "Москва" / Сергей КиселевДиректор WWF России Игорь Честин на международной экологической акции "Час Земли"
Директор WWF России Игорь Честин на международной экологической акции Час Земли - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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Президент Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Евгеньевич Честин родился 6 марта 1962 года в Москве.
В 1985 году окончил биологический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальности "зоология и ботаника". В 1991 году получил степень магистра по контролю за загрязнением и состоянием окружающей среды в Манчестерском университете им. Королевы Виктории (Великобритания). Кандидат биологических наук.
Во время учебы активно участвовал в работе студенческих дружин по охране природы в Твери и Москве, в обеих избирался командиром.
В 1985-1993 годах – старший лаборант биологического факультета МГУ.
С 1993 года – младший научный сотрудник, в 1993-1996 годах – научный сотрудник биологического факультета МГУ. Во время работы в МГУ опубликовал более 50 научных работ, в том числе две монографии, в основном посвященных крупным млекопитающим.
Игорь Честин также преподавал в Центральном Европейском университете (Будапешт, Венгрия).
С 1994 года начал участвовать в отдельных проектах Всемирного фонда дикой природы (WWF), в частности, руководил группой по разработке плана по регулированию популяции бурого медведя на Камчатке.
В 1996 году по конкурсу возглавил российское представительство WWF.
С 2004 года по декабрь 2019 года Игорь Честин занимал пост директора Всемирного фонда дикой природы России.
С декабря 2019 года – президент WWF России.
Член Медиа-совета Русского географического общества.
Член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
В 2006-2008 годах и в 2017-2020 годах Игорь Честин являлся членом Общественной палаты РФ.
Действительный член Российской академии естественных наук (2002).
Заслуженный эколог Российской Федерации (2013).
Награжден орденом Почета (2019).
Произведен в рыцари ордена Золотого Ковчега (2004, Нидерланды).
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиИгорь ЧестинРоссияВсемирный фонд дикой природы
 
 
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