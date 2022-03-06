https://ria.ru/20220306/chernobyl-1776939574.html
Путин заявил, что ВС России контролируют Чернобыльскую АЭС
Путин заявил, что ВС России контролируют Чернобыльскую АЭС - РИА Новости, 06.03.2022
Путин заявил, что ВС России контролируют Чернобыльскую АЭС
Президент России Владимир Путин заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что ВС РФ контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность организации... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:58
2022-03-06T16:58
2022-03-06T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
эммануэль макрон
чернобыльская аэс
украина
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что ВС РФ контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами провокаций, сообщает пресс-служба Кремля."Российские Вооруженные Силы также контролируют Чернобыльскую АЭС. Все это делается для того, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эммануэль макрон, чернобыльская аэс, украина, в мире
16:58 06.03.2022 (обновлено: 17:20 06.03.2022)
Путин заявил, что ВС России контролируют Чернобыльскую АЭС
Путин: ВС России контролируют ЧАЭС, чтобы исключить провокации украинских неонацистов