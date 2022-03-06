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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/chernobyl-1776939574.html
Путин заявил, что ВС России контролируют Чернобыльскую АЭС
Путин заявил, что ВС России контролируют Чернобыльскую АЭС - РИА Новости, 06.03.2022
Путин заявил, что ВС России контролируют Чернобыльскую АЭС
Президент России Владимир Путин заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что ВС РФ контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность организации... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:58
2022-03-06T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
эммануэль макрон
чернобыльская аэс
украина
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что ВС РФ контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами провокаций, сообщает пресс-служба Кремля."Российские Вооруженные Силы также контролируют Чернобыльскую АЭС. Все это делается для того, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир путин, эммануэль макрон, чернобыльская аэс, украина, в мире
16:58 06.03.2022 (обновлено: 17:20 06.03.2022)
 
Путин заявил, что ВС России контролируют Чернобыльскую АЭС

Путин: ВС России контролируют ЧАЭС, чтобы исключить провокации украинских неонацистов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Чернобыльская АЭС
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что ВС РФ контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами провокаций, сообщает пресс-служба Кремля.
"Российские Вооруженные Силы также контролируют Чернобыльскую АЭС. Все это делается для того, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 17:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин осудил попытки сделать Россию ответственной за инцидент на ЗАЭС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинЭммануэль МакронЧернобыльская АЭСУкраинаВ мире
 
 
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