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Источник рассказал, для чего Украина использовала зону Чернобыльской АЭС
Источник рассказал, для чего Украина использовала зону Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 06.03.2022
Источник рассказал, для чего Украина использовала зону Чернобыльской АЭС
Киев использовал для работ по изготовлению "грязной" бомбы и выделению плутония зону Чернобыльской АЭС, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T08:11
2022-03-06T08:11
2022-03-06T08:11
в мире
чернобыльская аэс
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев использовал для работ по изготовлению "грязной" бомбы и выделению плутония зону Чернобыльской АЭС, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ."Отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС", - сказал собеседник агентства."Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ", - отметил он.По его словам, к разработке отдельных проблем в этой сфере привлекались сотрудники Одесского национального политехнического университета, располагающие значительным опытом в области математического моделирования кинетики термоядерных реакций, а также профильные подразделения Киевского национального университета и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, специализирующиеся на компьютерном моделировании в области гидродинамики и механики сплошных сред и механике сплошных сред."Особое внимание уделялось реализации проектов в области металлургии ядерных материалов и технологий производства специальных сплавов, которые осуществлялись в Институте электросварки и Институте металлофизики", - сказал источник.Кроме того, рассказал он, к решению проблем в этой сфере привлекались Институт проблем материаловедения и Физико-механический институт с учётом имеющегося у них опыта в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки."Грязная" бомба – гипотетический боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При подрыве боеприпаса контейнер с изотопами разрушается, и за счет ударной волны радиоактивные вещества распыляются вокруг. Такое оружие, использование которого считается разновидностью ядерного терроризма, никогда не применялось в реальных условиях.
https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html
https://ria.ru/20220304/aes-1776460644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернобыльская аэс, украина
Источник рассказал, для чего Украина использовала зону Чернобыльской АЭС
Украина использовала зону Чернобыльской АЭС для работ по созданию "грязной" бомбы
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев использовал для работ по изготовлению "грязной" бомбы и выделению плутония зону Чернобыльской АЭС, заявил РИА Новости представитель одного из компетентных ведомств РФ.
"Отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС
", - сказал собеседник агентства.
"Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ", - отметил он.
По его словам, к разработке отдельных проблем в этой сфере привлекались сотрудники Одесского национального политехнического университета, располагающие значительным опытом в области математического моделирования кинетики термоядерных реакций, а также профильные подразделения Киевского национального университета и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, специализирующиеся на компьютерном моделировании в области гидродинамики и механики сплошных сред и механике сплошных сред.
"Особое внимание уделялось реализации проектов в области металлургии ядерных материалов и технологий производства специальных сплавов, которые осуществлялись в Институте электросварки и Институте металлофизики", - сказал источник.
Кроме того, рассказал он, к решению проблем в этой сфере привлекались Институт проблем материаловедения и Физико-механический институт с учётом имеющегося у них опыта в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки.
"Грязная" бомба – гипотетический боеприпас с обычной взрывчаткой, содержащий радиоактивные вещества. При подрыве боеприпаса контейнер с изотопами разрушается, и за счет ударной волны радиоактивные вещества распыляются вокруг. Такое оружие, использование которого считается разновидностью ядерного терроризма, никогда не применялось в реальных условиях.