https://ria.ru/20220306/calvinklein-1776973088.html

Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостановят работу в России

Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостановят работу в России - РИА Новости, 06.03.2022

Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостановят работу в России

Американская компания PVH, в которую входят бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, заявила, что с 7 марта на фоне спецоперации РФ в отношении Украины закроет... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T22:06

2022-03-06T22:06

2022-03-06T22:13

россия

calvin klein inc.

в мире

санкции в отношении россии

владимир путин

донецкая народная республика

белоруссия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американская компания PVH, в которую входят бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, заявила, что с 7 марта на фоне спецоперации РФ в отношении Украины закроет магазины и приостановит деятельность в России и Белоруссии."В связи с войной на Украине компания PVH Corp. приняла решение с 7 марта временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля", - говорится в сообщении компании, размещенном в Instagram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/tiktok-1776971728.html

россия

донецкая народная республика

белоруссия

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, calvin klein inc., в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, донецкая народная республика, белоруссия, вооруженные силы рф, луганская народная республика