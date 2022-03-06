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Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостановят работу в России
Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостановят работу в России - РИА Новости, 06.03.2022
Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостановят работу в России
Американская компания PVH, в которую входят бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, заявила, что с 7 марта на фоне спецоперации РФ в отношении Украины закроет... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T22:06
2022-03-06T22:13
россия
calvin klein inc.
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
донецкая народная республика
белоруссия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американская компания PVH, в которую входят бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, заявила, что с 7 марта на фоне спецоперации РФ в отношении Украины закроет магазины и приостановит деятельность в России и Белоруссии."В связи с войной на Украине компания PVH Corp. приняла решение с 7 марта временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля", - говорится в сообщении компании, размещенном в Instagram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
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россия, calvin klein inc., в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, донецкая народная республика, белоруссия, вооруженные силы рф, луганская народная республика
22:06 06.03.2022 (обновлено: 22:13 06.03.2022)
 
Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостановят работу в России

Calvin Klein и Tommy Hilfiger закроют магазины и приостановят работу в России с 7 марта

© AFP 2022 / Rabih MoghrabiПоказ Calvin Klein
Показ Calvin Klein - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AFP 2022 / Rabih Moghrabi
Показ Calvin Klein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американская компания PVH, в которую входят бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, заявила, что с 7 марта на фоне спецоперации РФ в отношении Украины закроет магазины и приостановит деятельность в России и Белоруссии.
"В связи с войной на Украине компания PVH Corp. приняла решение с 7 марта временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля", - говорится в сообщении компании, размещенном в Instagram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РоссияCalvin Klein Inc.В миреСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаБелоруссияВооруженные силы РФЛуганская Народная Республика
 
 
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