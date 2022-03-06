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Туризм
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Борт "Уральских авиалиний" задержали в Шарм-эш-Шейхе, сообщил источник
Борт "Уральских авиалиний" задержали в Шарм-эш-Шейхе, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2022
Борт "Уральских авиалиний" задержали в Шарм-эш-Шейхе, сообщил источник
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха из-за обращения к авиавластям Египта... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T02:35
2022-03-06T07:39
в мире
россия
уральские авиалинии
египет
туризм
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КАИР, 6 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха из-за обращения к авиавластям Египта иностранного лизингодателя, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.По словам собеседника агентства, рейс "Уральских авиалиний" U6 1886 должен был отправиться в субботу в московский аэропорт Домодедово. Его маршрут пролегал над территорией Кипра.По его словам, ранее в субботу с курортов Египта на Красном море в Россию благополучно вернулись два других борта "Уральских авиалиний". Их маршрут также пролегал через территорию Кипра. Собеседник агентства отметил, что сейчас идет согласование других маршрутов, "однако на это может уйти время".Как сообщил другой осведомленный источник, туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила с 14 марта до 20 мая полеты в Египет. С 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из этой страны.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.В субботу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта из-за риска арестов и задержаний воздушных судов.Ведомство посоветовало россиянам использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Обратно можно вернуться рейсами российских или зарубежных перевозчиков, например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию. Другой способ — комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте. Росавиация подчеркнула, что полеты внутри страны продолжаются без ограничений.
https://ria.ru/20220304/nebo-1776586425.html
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в мире, россия, уральские авиалинии, египет
02:35 06.03.2022 (обновлено: 07:39 06.03.2022)
 
Борт "Уральских авиалиний" задержали в Шарм-эш-Шейхе, сообщил источник

Борт "Уральских авиалиний" задержали в Шарм-эш-Шейхе из-за заявки лизингодателя

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Самолет компании "Уральские авиалинии"
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КАИР, 6 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха из-за обращения к авиавластям Египта иностранного лизингодателя, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседника агентства, рейс "Уральских авиалиний" U6 1886 должен был отправиться в субботу в московский аэропорт Домодедово. Его маршрут пролегал над территорией Кипра.
"Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись", - сказал собеседник РИА Новости.
По его словам, ранее в субботу с курортов Египта на Красном море в Россию благополучно вернулись два других борта "Уральских авиалиний". Их маршрут также пролегал через территорию Кипра. Собеседник агентства отметил, что сейчас идет согласование других маршрутов, "однако на это может уйти время".
Как сообщил другой осведомленный источник, туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.
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Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила с 14 марта до 20 мая полеты в Египет. С 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из этой страны.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.
В субботу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта из-за риска арестов и задержаний воздушных судов.
Ведомство посоветовало россиянам использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Обратно можно вернуться рейсами российских или зарубежных перевозчиков, например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию. Другой способ — комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте. Росавиация подчеркнула, что полеты внутри страны продолжаются без ограничений.
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