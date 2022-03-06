В ЛНР заявили о повреждении больницы при обстреле украинскими войсками
Представительство в СЦКК: больница повреждена в ЛНР при обстреле украинскими войсками
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитое окно в здании в станице Луганской, пострадавшем в результате обстрела
Разбитое окно в здании в станице Луганской, пострадавшем в результате обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 мар – РИА Новости. Больница повреждена в населенном пункте Донецкий в ЛНР в результате обстрела украинскими военными, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате минометного обстрела н.п. Донецкий повреждено два домостроения и остекление амбулатории ГУ "Кировская центральная городская многопрофильная больница", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что в результате минометного обстрела населенного пункта Березовское повреждено домостроение и хозпостройка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.