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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/bolnitsa-1776966436.html
В ЛНР заявили о повреждении больницы при обстреле украинскими войсками
В ЛНР заявили о повреждении больницы при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 06.03.2022
В ЛНР заявили о повреждении больницы при обстреле украинскими войсками
Больница повреждена в населенном пункте Донецкий в ЛНР в результате обстрела украинскими военными, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:07
2022-03-06T21:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 мар – РИА Новости. Больница повреждена в населенном пункте Донецкий в ЛНР в результате обстрела украинскими военными, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате минометного обстрела н.п. Донецкий повреждено два домостроения и остекление амбулатории ГУ "Кировская центральная городская многопрофильная больница", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что в результате минометного обстрела населенного пункта Березовское повреждено домостроение и хозпостройка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
21:07 06.03.2022
 
В ЛНР заявили о повреждении больницы при обстреле украинскими войсками

Представительство в СЦКК: больница повреждена в ЛНР при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитое окно в здании в станице Луганской, пострадавшем в результате обстрела
Разбитое окно в здании в станице Луганской, пострадавшем в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитое окно в здании в станице Луганской, пострадавшем в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 мар – РИА Новости. Больница повреждена в населенном пункте Донецкий в ЛНР в результате обстрела украинскими военными, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате минометного обстрела н.п. Донецкий повреждено два домостроения и остекление амбулатории ГУ "Кировская центральная городская многопрофильная больница", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что в результате минометного обстрела населенного пункта Березовское повреждено домостроение и хозпостройка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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