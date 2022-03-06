https://ria.ru/20220306/bolnitsa-1776966436.html

В ЛНР заявили о повреждении больницы при обстреле украинскими войсками

В ЛНР заявили о повреждении больницы при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 06.03.2022

В ЛНР заявили о повреждении больницы при обстреле украинскими войсками

Больница повреждена в населенном пункте Донецкий в ЛНР в результате обстрела украинскими военными, сообщили в представительстве республики в Совместном центре... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:07

2022-03-06T21:07

2022-03-06T21:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 6 мар – РИА Новости. Больница повреждена в населенном пункте Донецкий в ЛНР в результате обстрела украинскими военными, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате минометного обстрела н.п. Донецкий повреждено два домостроения и остекление амбулатории ГУ "Кировская центральная городская многопрофильная больница", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что в результате минометного обстрела населенного пункта Березовское повреждено домостроение и хозпостройка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика