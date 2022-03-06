https://ria.ru/20220306/blinken-1776917175.html

Блинкен считает важным сохранить дипломатические отношения с Россией

Блинкен считает важным сохранить дипломатические отношения с Россией - РИА Новости, 06.03.2022

Блинкен считает важным сохранить дипломатические отношения с Россией

Госсекретарь США Энтони Бликен на брифинге в Кишиневе высказался за сохранение дипломатических отношений с Россией, чтобы иметь возможность оказывать помощь... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T14:12

2022-03-06T14:12

2022-03-06T14:12

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768896994_0:16:3110:1765_1920x0_80_0_0_cbdeeda1f51a05aef6b1f39f2e2970e1.jpg

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Бликен на брифинге в Кишиневе высказался за сохранение дипломатических отношений с Россией, чтобы иметь возможность оказывать помощь гражданам США на российской территории."Мы призвали граждан США немедленно покинуть территорию Российской Федерации, поскольку наши возможности оказать помощь в случае необходимости ограничены, также мы призвали их воздержаться от поездок в Россию. В то же время, важно поддерживать дипломатические отношения между нашими странами, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказывать такую помощь", - сказал Блинкен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/dialog-1776799611.html

https://ria.ru/20220305/press-sekretar-1776826861.html

донецкая народная республика

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф