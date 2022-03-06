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Блинкен считает важным сохранить дипломатические отношения с Россией
Блинкен считает важным сохранить дипломатические отношения с Россией - РИА Новости, 06.03.2022
Блинкен считает важным сохранить дипломатические отношения с Россией
Госсекретарь США Энтони Бликен на брифинге в Кишиневе высказался за сохранение дипломатических отношений с Россией, чтобы иметь возможность оказывать помощь... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T14:12
2022-03-06T14:12
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
вооруженные силы рф
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Бликен на брифинге в Кишиневе высказался за сохранение дипломатических отношений с Россией, чтобы иметь возможность оказывать помощь гражданам США на российской территории."Мы призвали граждан США немедленно покинуть территорию Российской Федерации, поскольку наши возможности оказать помощь в случае необходимости ограничены, также мы призвали их воздержаться от поездок в Россию. В то же время, важно поддерживать дипломатические отношения между нашими странами, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказывать такую помощь", - сказал Блинкен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/dialog-1776799611.html
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донецкая народная республика
сша
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф
14:12 06.03.2022
 
Блинкен считает важным сохранить дипломатические отношения с Россией

Госсекретарь США Блинкен считает важным сохранить дипломатические отношения с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Бликен на брифинге в Кишиневе высказался за сохранение дипломатических отношений с Россией, чтобы иметь возможность оказывать помощь гражданам США на российской территории.
"Мы призвали граждан США немедленно покинуть территорию Российской Федерации, поскольку наши возможности оказать помощь в случае необходимости ограничены, также мы призвали их воздержаться от поездок в Россию. В то же время, важно поддерживать дипломатические отношения между нашими странами, чтобы в случае необходимости иметь возможность оказывать такую помощь", - сказал Блинкен.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 17:44
В Пекине призвали Россию, ЕС, НАТО и США поговорить на равных
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 19:41
Пресс-секретарь посольства США покидает Россию
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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