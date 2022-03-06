https://ria.ru/20220306/biznes-1776905792.html
МЭР подготовит проект постановления о моратории на проверки бизнеса
МЭР подготовит проект постановления о моратории на проверки бизнеса - РИА Новости, 06.03.2022
МЭР подготовит проект постановления о моратории на проверки бизнеса
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить проект постановления о моратории на проверки бизнеса в 2022 году, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:20
2022-03-06T12:20
2022-03-06T16:35
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить проект постановления о моратории на проверки бизнеса в 2022 году, говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале."Правительство готовит мораторий на проверки бизнеса в 2022 году. Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить проект соответствующего постановления до 9 марта", — гласит запись.Отмечается, что в документ войдут положения о продлении различных разрешений и лицензий, а также особенности оценки безопасности продукции при ввозе на территорию России.Добавляется, что инициативы войдут в комплекс мер по обеспечению устойчивости экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.Ранее сообщалось, что правительство выделило более шести миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса.
https://ria.ru/20220305/nalogooblozhenie-1776768883.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, михаил мишустин
12:20 06.03.2022 (обновлено: 16:35 06.03.2022)
МЭР подготовит проект постановления о моратории на проверки бизнеса
МЭР до 9 марта подготовит проект постановления о моратории на проверки бизнеса в 2022 году