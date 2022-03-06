https://ria.ru/20220306/biznes-1776905792.html

МЭР подготовит проект постановления о моратории на проверки бизнеса

МЭР подготовит проект постановления о моратории на проверки бизнеса - РИА Новости, 06.03.2022

МЭР подготовит проект постановления о моратории на проверки бизнеса

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить проект постановления о моратории на проверки бизнеса в 2022 году, говорится в... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:20

2022-03-06T12:20

2022-03-06T16:35

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить проект постановления о моратории на проверки бизнеса в 2022 году, говорится в сообщении кабмина в Telegram-канале."Правительство готовит мораторий на проверки бизнеса в 2022 году. Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить проект соответствующего постановления до 9 марта", — гласит запись.Отмечается, что в документ войдут положения о продлении различных разрешений и лицензий, а также особенности оценки безопасности продукции при ввозе на территорию России.Добавляется, что инициативы войдут в комплекс мер по обеспечению устойчивости экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.Ранее сообщалось, что правительство выделило более шести миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса.

https://ria.ru/20220305/nalogooblozhenie-1776768883.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин