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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/bennet-1776909722.html
Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским
Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским - РИА Новости, 06.03.2022
Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в третий раз за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьера РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:52
2022-03-06T12:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нафтали беннет
владимир зеленский
израиль
украина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в третий раз за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьера Анна Йонатан-Леус."Да, поговорил. В третий раз за сутки", - подтвердила Йонатан-Леус.Ранее Беннет встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. После встречи израильский премьер поговорил с Зеленским. В субботу после встречи с Путиным в Москве Беннет вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, нафтали беннет, владимир зеленский, израиль, украина
12:52 06.03.2022 (обновлено: 12:59 06.03.2022)
 
Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским

Премьер Израиля Беннет третий раз за сутки поговорил с Зеленским

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в третий раз за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьера Анна Йонатан-Леус.
"Да, поговорил. В третий раз за сутки", - подтвердила Йонатан-Леус.
Ранее Беннет встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. После встречи израильский премьер поговорил с Зеленским. В субботу после встречи с Путиным в Москве Беннет вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 05:33
В Госдуме заявили, что вести переговоры с Зеленским бесполезно
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНафтали БеннетВладимир ЗеленскийИзраильУкраина
 
 
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