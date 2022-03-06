https://ria.ru/20220306/bennet-1776909722.html
Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским
Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским - РИА Новости, 06.03.2022
Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в третий раз за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьера РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T12:52
2022-03-06T12:52
2022-03-06T12:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нафтали беннет
владимир зеленский
израиль
украина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в третий раз за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьера Анна Йонатан-Леус."Да, поговорил. В третий раз за сутки", - подтвердила Йонатан-Леус.Ранее Беннет встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. После встречи израильский премьер поговорил с Зеленским. В субботу после встречи с Путиным в Москве Беннет вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нафтали беннет, владимир зеленский, израиль, украина
12:52 06.03.2022 (обновлено: 12:59 06.03.2022)
Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским
Премьер Израиля Беннет третий раз за сутки поговорил с Зеленским