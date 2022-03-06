https://ria.ru/20220306/bennet-1776909722.html

Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским

Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским - РИА Новости, 06.03.2022

Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в третий раз за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьера РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T12:52

2022-03-06T12:52

2022-03-06T12:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нафтали беннет

владимир зеленский

израиль

украина

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в третий раз за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьера Анна Йонатан-Леус."Да, поговорил. В третий раз за сутки", - подтвердила Йонатан-Леус.Ранее Беннет встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. После встречи израильский премьер поговорил с Зеленским. В субботу после встречи с Путиным в Москве Беннет вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нафтали беннет, владимир зеленский, израиль, украина