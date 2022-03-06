Губернатор опроверг информацию об обстреле Белгорода
Губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию об обстреле Белгорода
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудники следственного комитета на месте попадания снаряда в жилой дом на улице Дальняя Садовая в Белгороде
Сотрудники следственного комитета на месте попадания снаряда в жилой дом на улице Дальняя Садовая в Белгороде. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Информация об обстреле расположенного неподалеку от границы с Украиной Белгорода не соответствует действительности, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Ночь в Белгородской области прошла достаточно спокойно, за исключением происшествия в Белгороде, где на одной из улиц произошел хлопок, вспышка", - написал Гладков.
По его словам, инцидентом занимаются следственные органы.
"Мы точно понимаем, что это никакой не обстрел. Это фейковая информация, которая появилась вчера вечером, не соответствует действительности. Пострадавших нет. Разрушений серьезных нет, в нескольких местах повреждена обшивка жилого дома, но выехали аварийные службы, выехал мэр, с жильцами проговорили, все спокойны", - сообщил Гладков.
По словам мэра Белгорода Антона Иванова, около 19.30 мск субботы в службу 112 поступили сообщения от горожан, что в районе улицы Везельской они видели вспышку и слышали громкий хлопок. В результате в одном из домов на улице Везельская есть "незначительные повреждения пластиковой обшивки кровли, выбито стекло в деревянной раме".