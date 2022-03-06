https://ria.ru/20220306/belgorod-1776884378.html

Губернатор опроверг информацию об обстреле Белгорода

Губернатор опроверг информацию об обстреле Белгорода - РИА Новости, 06.03.2022

Губернатор опроверг информацию об обстреле Белгорода

Информация об обстреле расположенного неподалеку от границы с Украиной Белгорода не соответствует действительности, сообщил в воскресенье в своем... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T09:06

2022-03-06T09:06

2022-03-06T09:06

происшествия

антон иванов

белгород

белгородская область

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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Информация об обстреле расположенного неподалеку от границы с Украиной Белгорода не соответствует действительности, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Ночь в Белгородской области прошла достаточно спокойно, за исключением происшествия в Белгороде, где на одной из улиц произошел хлопок, вспышка", - написал Гладков.По его словам, инцидентом занимаются следственные органы."Мы точно понимаем, что это никакой не обстрел. Это фейковая информация, которая появилась вчера вечером, не соответствует действительности. Пострадавших нет. Разрушений серьезных нет, в нескольких местах повреждена обшивка жилого дома, но выехали аварийные службы, выехал мэр, с жильцами проговорили, все спокойны", - сообщил Гладков.По словам мэра Белгорода Антона Иванова, около 19.30 мск субботы в службу 112 поступили сообщения от горожан, что в районе улицы Везельской они видели вспышку и слышали громкий хлопок. В результате в одном из домов на улице Везельская есть "незначительные повреждения пластиковой обшивки кровли, выбито стекло в деревянной раме".

https://ria.ru/20220301/raketa-1775873253.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/miny-1775257125.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, антон иванов, белгород, белгородская область