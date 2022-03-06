https://ria.ru/20220306/bayden-1776901617.html
"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной
"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной - РИА Новости, 06.03.2022
"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:38
2022-03-06T11:38
2022-03-06T12:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети. "Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны", — заявил глава государства во время беседы с американским историком Хизер Кокс Ричардсон, запись которой опубликована на её Youtube-канале.Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера."Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это", — написал Seven Wonders."Обожаю уроки географии от нашей администрации", — заметил Joan Melnick."Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно", — заявил jeff Scarpino."Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе "ничего подобного не было со Второй мировой". Извините? Он был в подвале с 2001 года???" — написал Duco Darling.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/tramp-1776568588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф
11:38 06.03.2022 (обновлено: 12:48 06.03.2022)
"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной
Пользователи Сети высмеяли президента США Байдена, перепутавшего Россию с Украиной
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети.
"Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны", — заявил глава государства во время беседы с американским историком Хизер Кокс Ричардсон, запись которой опубликована на её Youtube-канале.
Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали
на оговорку американского лидера.
"Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это", — написал Seven Wonders.
"Обожаю уроки географии от нашей администрации", — заметил Joan Melnick.
"Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно", — заявил jeff Scarpino.
"Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе "ничего подобного не было со Второй мировой". Извините? Он был в подвале с 2001 года???" — написал Duco Darling.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.