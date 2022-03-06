Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/bayden-1776901617.html
"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной
"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной - РИА Новости, 06.03.2022
"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:38
2022-03-06T12:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775989156_0:281:3080:2014_1920x0_80_0_0_268f1e47be78b8344cc333d4440a76bc.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети. "Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны", — заявил глава государства во время беседы с американским историком Хизер Кокс Ричардсон, запись которой опубликована на её Youtube-канале.Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера."Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это", — написал Seven Wonders."Обожаю уроки географии от нашей администрации", — заметил Joan Melnick."Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно", — заявил jeff Scarpino."Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе "ничего подобного не было со Второй мировой". Извините? Он был в подвале с 2001 года???" — написал Duco Darling.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/tramp-1776568588.html
https://ria.ru/20220303/razryv-1776211244.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775989156_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_964967163330a9c56941eb84939f6e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф
11:38 06.03.2022 (обновлено: 12:48 06.03.2022)
 
"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной

Пользователи Сети высмеяли президента США Байдена, перепутавшего Россию с Украиной

© REUTERS / Pool/Saul LoebПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Pool/Saul Loeb
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети.
"Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны", — заявил глава государства во время беседы с американским историком Хизер Кокс Ричардсон, запись которой опубликована на её Youtube-канале.
Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера.
"Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это", — написал Seven Wonders.
"Обожаю уроки географии от нашей администрации", — заметил Joan Melnick.
"Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно", — заявил jeff Scarpino.
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:37В мире
Трамп: США катятся в ад из-за Байдена
"Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе "ничего подобного не было со Второй мировой". Извините? Он был в подвале с 2001 года???" — написал Duco Darling.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:48
В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала