https://ria.ru/20220306/bayden-1776901617.html

"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной

"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной - РИА Новости, 06.03.2022

"Стыдно". В Сети высмеяли Байдена, перепутавшего Россию с Украиной

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:38

2022-03-06T11:38

2022-03-06T12:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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госдума рф

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети. "Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны", — заявил глава государства во время беседы с американским историком Хизер Кокс Ричардсон, запись которой опубликована на её Youtube-канале.Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера."Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это", — написал Seven Wonders."Обожаю уроки географии от нашей администрации", — заметил Joan Melnick."Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно", — заявил jeff Scarpino."Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе "ничего подобного не было со Второй мировой". Извините? Он был в подвале с 2001 года???" — написал Duco Darling.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/tramp-1776568588.html

https://ria.ru/20220303/razryv-1776211244.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф